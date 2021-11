Company of Heroes 3: Spielt ab heute die Multiplayer Pre-Alpha auf Steam

Ab dem heutigen 30. November 2021 könnt ihr eine neue Multiplayer-Pre-Alpha von Relics Company of Heroes 3 spielen.

Ab 18 Uhr ist diese neue Version auf Steam verfügbar und kann dort dann bis zum 7. Dezember 2021 um 5 Uhr gespielt werden.

Was euch erwartet

Mit der Pre-Alpha könnt ihr einen ersten Blick auf die Multiplayer-Gefechte werfen, mit dabei sind vier italienische Karten und verschiedene Spielmodi. Ihr könnt kooperativ gegen die KI spielen, an kooperativem PvP sowie an Geplänkeln gegen die KI teilnehmen.

Als Fraktionen sind zum einen die US-Streitkräfte und zum anderen die Wehrmacht verfügbar. Welche anderen im Spiel noch mit dabei sind, wird erst später bestätigt.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

So erhaltet ihr Zugang

Für die Teilnahme an der Multiplayer-Pre-Alpha ist eine Registrierung auf der Community-Plattform CoH-Development nötig. Das könnt ihr über die offizielle Webseite tun.

Seid ihr bereits registriert und habt an der ersten Pre-Alpha im Sommer teilgenommen, könnt ihr aus der Steam-Bibliothek einfach die neue Multiplayer-Pre-Alpha herunterladen. Neue Spieler und Spielerinnen müssen sich erst registrieren, ihr Steam-Konto verknüpfen und erhalten dann Zugang.

Der Preload der Multiplayer-Pre-Alpha ist auf Steam bereits möglich, damit ihr pünktlich loslegen könnt.

"Das Studio freut sich darauf, in der kommenden Multiplayer-Pre-Alpha erneut von der Community zu hören, um mit dem gesammelten Feedback das bisher größte und beste Multiplayer-Erlebnis bei der Veröffentlichung zu liefern", heißt es.

Im Juli wurde die Fortsetzung der Strategiespiel-Reihe angekündigt, erscheinen soll Company of Heroes 3 im Jahr 2022 für PC.