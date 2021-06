Contraband von Avalance zeigt 70s-Verbrechen für Xbox und PC

Es geht um Verbrechen in einer offenen Welt im Koop. So der Eindruck nach einem wahnsinnig stylischem Trailer, der uns herzlich wenig über das Spiel verrät. Nun, da liegt ein Plan, auf dem Zugangs- und Fluchtwege eingemalt sind, ein Typ schraubt an einem verdreckten Pickup...

Ich habe keine Ahnung. Aber einen Open-World-Heist-Simulator, der von den Typen kommt, die Just Cause gemacht haben, kann ich mir... nicht vorstellen, aber dann wiederum, für solide Action sind die bekannt, also vielleicht... Was weiß ich, genießt die coole Musik in einem coolen Trailer zum hoffentlich coolen Spiel Contraband, das für Xbox und PC