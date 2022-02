Countdown zu Street Fighter 6? Capcom deutet Ankündigung für nächste Woche an

Capcom hat eine neue Teaser-Webseite gestartet, auf der wiederum ein Countdown zu einem nicht näher spezifizierten Ereignis läuft.

Dem Timer auf der Seite zufolge endet der Countdown am kommenden Montag, dem 21. Februar 2022, um 7 Uhr deutscher Zeit.

Ein wenig Street Fighter?

Von offizieller Seite gibt es keinen Hinweis darauf, was hinter dem Countdown steckt. Wie VGC anmerkt, fällt das Ende des Timers aber mit dem Finale der Street Fighter Pro Tour zusammen. Dieses findet vom 18. bis 20. Februar 2022 statt.

In diesem Jahr feiert die Reihe zudem ihren 35. Geburtstag und Capcom hatte Anfang Januar betont, dass ihr euch auf die "zukünftige Entwicklung der Street-Fighter-Reihe" freuen könnt.

Erwartet uns in wenigen Tagen also die Ankündigung eines Street Fighter 6? Mittlerweile hat Street Fighter 5 sechs Jahre auf dem Buckel, das könnte man schon mal über einen Nachfolger nachdenken. Street Fighter 5 wurde vom Unternehmen über fünf Saisons hinweg mit neuen Inhalten unterstützt.

Möglich wäre natürlich auch noch einmal eine besondere Edition oder sonst etwas zum Jubiläum.

Oder hat es am Ende vielleicht gar nichts mit Street Fighter zu tun? Zuletzt hieß es aus Insiderkreisen, dass die Ankündigung eines Remakes von Resident Evil 4 angeblich kurz bevor stehe.

Was es am Ende auch ist, in ein paar Tagen sind wir schlauer.