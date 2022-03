Curious Expedition 2: Spannende Reisen bald auch auf Playstation und Xbox!

Thunderful und Maschinen-Mensch bringen ihr Roguelike-Abenteuer im auffällig-farbenfrohen Comic-Stil - Curious Expedition 2 -z am 17. März schon auf Playstation und Xbox. Auch eine brandneue Erweiterung erscheint am selben Tag: Highlands of Avalon.

Bei Curious Expedition handelt es sich um ein Erkundungsabenteuer, das ein fiktives 19. Jahrhundert mit prozedural generierten Welten und Erzählbausteinen zum Leben erweckt. Deshalb hat es auch so einen hohen Wiederspielwert: Jeder Trip ist anders und hält andere Überraschungen, Gefahren, Schätze und ganz neue Charaktere bereit, die ihr in eure Truppe rekrutieren könnt. Dabei sind auch Strategie und Taktik gefragt.

In Curious Expedition gibt es zum Beispiel dieses bezaubernde Lächeln zu sehen.

Bisher gab es dieses Abenteuer erst für PC und Switch, ob ihr es sicher mit möglichst fetter Beute wieder in die Heimat schafft, könnt ihr dann ab dem 17. März auf PS oder Xbox ausprobieren. Diese neuen Versionen des Spiels sind dabei auf die Plattformen Playstation 4 und Xbox One ausgelegt. Dank Abwärtskompatibilität könnt ihr die Reise aber natürlich trotzdem auf der neusten Konsolengeneration antreten.

Einen brandneuen, bunten Konsolen-Trailer zu dieser Release-Ankündigung gibt es auch noch:

Mit dem neuen DLC wird es außerdem einen weiteren Inseltyp, einen neuen Stamm - die Pikten - neue Reisemöglichkeiten, acht frische Charaktere, weitere Items und mehr geben. Die Erweiterung Highlands of Avalon gibt es ebenfalls ab dem 17. März für PC, Konsolen und Switch.