Cyberpunk 2077: Die PS5-Version gibt's mit etwas Glück vielleicht schon im Februar

Die native PS5-Version von Cyberpunk 2077 könnte bereits auf dem Weg sein. Dieses Gerücht stützt sich auf die frühe Sichtung des Spiels in der Datenbank des PlayStation Stores.

Native Next-Gen-Versionen erscheinen angeblich schon sehr bald

Wie der Twitter-Account PlayStation Game Size vermutet, soll die Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077 "Mitte Februar bis Anfang März" erscheinen. Der Kanal ist für seine frühen Informationen über Dateigrößen und Veröffentlichungstermine bekannt. Ein alternatives Cover zum Spiel seht ihr im Tweet.

Im Oktober teilte Entwickler CD Projekt Red einen ähnlichen Veröffentlichungszeitraum für die PS5-Version mit. Sollte es stimmen, so kommt die Next-Gen-Version zeitgleich mit Elden Ring und Horizon: Forbidden West - wirklich starke Konkurrenten, auf die Fans schon lange warten.

Inzwischen darf sich Cyberpunk 2077 auf Steam als Spiel mit größtenteils positiver Bewertung schimpfen. Die vielen Updates seit dem Release des Titels am 10. Dezember 2020 haben sich also bezahlt gemacht. Damals erschien das Rollenspiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Auf der PS5 und der Xbox Series X und S lief der Titel ebenfalls, aber nur via Abwärtskompatibilität.