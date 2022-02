Cyberpunk 2077: Mausempfindlichkeit beim Zielen (ADS) einstellen

Cyberpunk 2077 ist mit Patch 1.5 noch einmal deutlich besser geworden. Dennoch hat das Spiel weiterhin so ein paar Problemchen. Eines davon, das mich besonders gestört hat, war die Tatsache, dass man als PC-Spieler die Mausempfindlichkeit beim Zielen nicht getrennt von der allgemeinen Maussensitivität einstellen kann - beziehungsweise kann man es, aber nicht annähernd fein genug. Die Kämpfe bleiben wegen zu hoher "Sense" unnötig hektisch, vor allem, wenn man genau zielen möchte.

Genauer gesagt funktioniert das theoretisch im Menü Einstellungen, Steuerung, First-Person-Kamera (Maus), Zoom-Einstellungen. Wer beim Zielen langsamere Mausempfindlichkeit und damit Zielbewegungen will, muss diesen Wert hinaufschrauben,w as an sich schon nicht gerade intuitiv ist. Für gewöhnlich wird das ADS-Tempo, also die Empfindlichkeit, wenn man über den Lauf einer Waffe oder durch ein Zielfernrohr zielt, als Prozentwert von der normalen Sensitivität eingestellt. In Cyberpunk ist das nicht der Fall: Ihr schiebt einen Regler von 0 bis 2, letzteres ist die langsamste Einstellung und dabei bewegt sich die Maus beim Zielen für viele - mich eingeschlossen - immer noch viel zu schnell.

Zum Glück gibt es eine einfache Methode, das zu ändern.