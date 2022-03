Die Patcherei von Cyberpunk 2077 ist noch nicht vorbei - Update 1.52 bringt weitere Verbesserungen

Es gibt Neuigkeiten auf der schwarz-gelben Website von Cyberpunk 2077. Der Patch 1.52 wird bald auf allen Plattformen verfügbar sein. Was genau diesmal verbessert wird, schreibt Entwickler CD Projekt Red direkt mit dazu.

Immer ein Stückchen besser als davor

Im Grunde gibt es wieder Änderungen und Fixes in allen Spielbereichen. Ein paar komische und ungewollte Animationen, wie spontane Sandstürme an dafür nicht vorhergesehen Orten, wurden entfernt und einige Probleme mit bestimmten Quests behoben, die den Fortschritt der Spieler blockieren.

Ein besonders makaberer Fix sorgt dafür, dass selbstmordgefährdete Corpos in Corpo Plaza nicht mehr nach ihrem Sturz in den Tod wieder aufstehen. Auch sonst gibt es ein paar kleine Verbesserungen in der offenen Welt - auch deutlich weniger unangenehme.

Das Öffnen des Menüs sowie das Lesen blockiert das Spiel nicht mehr und Markerpositionen können während eines Zeitsprungs nicht mehr geändert werden. Konsolenbesitzer profitieren von Speicherverbesserungen, kleineren UI-Optimierungen, Crash-Fixes und einiger anderer Problembehebungen.

Die vollständigen Patch-Notizen könnt ihr auf der offiziellen Website nachlesen.

Wie hat sich Cyberpunk 2077 seit dem Release am 10. Dezember 2020 eurer Erfahrung nach entwickelt? Schreibt es gerne in die Kommentare.