Das neue Forgotten City fühlt sich wie kein anderes Spiel an, das es sonst gerade gibt.

Ein Hauch Rätsel-Adventure, ein Hauch Skyrim-Optik, ein bisschen Survival, eine Zeitschleife, starkes Voiceacting und ein großes Mysterium: Das erwartet euch in The Forgotten City! Klingt nach einer ziemlich bunten Mischung, aber eine, die erstaunlich gut funktioniert. Das Mystery-Abenteuer vom kleinen australischen Indie-Studio Modern Storyteller war in vieler Hinsicht so ganz anders als viele Spiele der letzten Zeit und das im besten Sinne!

Forgotten City wirft die nostalgischen Erinnerungen an gute alte Walkingsims wie Myst in ein neues Gewand. In dem Fall in eine Toga, denn es geht in die römische Antike. Dieses geheimnisvolle Setting der vergessenen Stadt hat mich jedenfalls schon nach den ersten Spielminuten gepackt.

Salve und willkommen in die Vergangenheit

Ich war bei Spielen schon immer verrückt nach Mysterys und Krimis. Forgotten City ist am ehesten ein Story-Game voller Erkundung und Ermittlungen in einer kleinen Open-World. Ihr solltet lieber kein riesiges Elder Scrolls auf Lateinisch mit 100 Spielstunden erwarten, auch wenn das Spiel auf einer bekannten Skyrim-Mod basiert. Trotzdem könnt ihr wie in einem PRG die begrenzte antike Welt frei erkunden, Entscheidungen treffen, etwas Ausrüstung sammeln und euch sogar in ein paar Kämpfe stürzen. Aber erst einmal zum Anfang des Spiels.

Durchnässt erwacht ihr in der Gegenwart am dämmrigen Ufer eines Flusses. Welchen Körpertyp, Hintergrund oder Namen ihr habt, entscheidet ihr selbst. Eine fremde Frau namens Karen hat euch in Italien aus dem Tiber gezogen und bittet euch, ihren Freund in der nahegelegenen Ruine zu finden, der nicht wieder zurückgekehrt ist und schon seid ihr mittendrin.

Vorbei an unheimlichen Goldstatuen und begleitet von einem gruseligen Flüstern durchschreitet ihr ein Portal und befindet euch auf einmal in einer geheimen Gesellschaft im alten Rom, eingeschlossen in ein malerisches Tal. Doch in dieser idyllischen Umgebung ist nichts, wie es scheint. Die Menschen, die dort leben, sind nämlich einer grausamen Regel unterworfen, die überall in den Stein gemeißelt ist: "The Many Shall Suffer for the Sins of the One"

Verzerrte goldene Statuen und ein leises Flüstern - wer wird da nicht neugierig?

Das ist nicht nur ein gruseligen Spruch, sondern eine echte Warnung: Sobald auch nur eine Person eine Sünde begeht, werden alle Menschen dort sterben und zu Gold erstarren. Ausgerechnet ihr müsst nun verhindern, dass diese Regel gebrochen wird, um zu überleben. Gar nicht so einfach, denn schon vor 2000 Jahren galt: Der Mensch als solcher ist einfach unvernünftig. Ja, ja, ziemlich pessimistisch, aber sein wir doch mal ehrlich: Nichts anderes kennen wir doch aus der Pandemie, oder?

Konflikte wie politische Querelen, der Liebeskummer eines Dieners oder ein religiöser Zwist können da plötzlich zur tödlichen Angelegenheit werden, denn nur die kleinste Sünde würde allen das Leben kosten. Aber wie sind die anderen Leute eigentlich alle in das Tal gelangt? Gib es wirklich keinen Ausweg und besonders wichtig: Woher stammt der Fluch, den alle nur "Die goldene Regel" nennen?

Um selbst einer Zeitschleife zu entrinnen und irgendwie wieder in euer eigenes Jahrhundert zu gelangen, müsst ihr all das entschlüsseln - und dafür immer wieder Rückschritte, Gefahren und Menschenleben in Kauf nehmen. Probiert zum Beispiel ruhig einmal aus, was tatsächlich passiert, wenn ihr etwas stehlt und somit eine Sünde begeht.