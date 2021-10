Das aktuell indizierte Dying Light wird wahrscheinlich geprüft, damit es auf der Switch erscheinen kann

Es tut sich was in der Causa Dying Light. Nachdem das Zombie-Spiel von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 2015 auf Liste A indiziert wurde, durfte es in Deutschland nicht mehr beworben und nur auf Nachfrage an Volljährige verkauft werden.

Digital, also etwa auf Steam, im PlayStation Store oder im eShop dürfen solche Inhalte gar nicht zugänglich gemacht werden.

Dieser Umstand sorgte nun dafür, dass die Nintendo-Switch-Umsetzung von Dying Light in ganz Europa nicht erhältlich ist - weil Nintendos europäischer Geschäftssitz nun einmal in Deutschland ist und sich das Unternehmen mit dem Verkauf hierzulande strafbar machen könnte.