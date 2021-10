Das große Ghost of Tsushima Director's Cut Gewinnspiel

Seit kurzem ist der Director's Cut von Ghost of Tsushima erhältlich, dem Samurai-Abenteuer von Sucker Punch und PlayStation. Erstmals habt ihr damit auch auf der PlayStation 5 die Gelegenheit, die Insel Tsushima zu erkunden.

Es ist das Jahr 1274 und ihr befindet euch tief im feudalen Japan des Mittelalters. Friedlich geht es hier aber nicht zu, denn eine Armee der Mongolen führt eine Invasion auf Tsushima durch. Anfangs versucht Protagonist Jin Sakai noch, sie gemeinsam mit anderen Samurai davon abzuhalten, er kommt dabei aber nur knapp mit dem Leben davon. Zeit für einen neuen Plan, um die Mongolen zu vertreiben!

Reist ins alte Japan.

Gemeinsam mit dem Director's Cut feierte auch die Story-Erweiterung Die Insel Iki ihre Premiere, die euch auf die Nachbarinsel von Tsushima führt. Dort bekommt es Jin nicht alleine mit Mongolen zu tun, er wird auch mit traumatischen Momenten aus seiner Vergangenheit konfrontiert und ihr erfahrt mehr über seinen Vater.

Hattet ihr bisher nicht die Gelegenheit, Ghost of Tsushima zu spielen, dann ist diese jetzt gekommen - vielleicht, denn ein wenig Glück braucht ihr schon noch. Gemeinsam mit PlayStation verlosen wir nämlich 2 Codes für Ghost of Tsushima Director's Cut auf PS5 und PS4 sowie 2 Codes für den Mini-Soundtrack. Was sagen wir da? Danke, PlayStation!

Was ihr tun müsst, um in den Lostopf zu kommen? Einfach die Frage unten beantworten. Eine richtige oder falsche Antwort gibt es dabei nicht.

