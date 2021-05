Das ID@Xbox-Powerpaket: Edge of Eternity, The Ascent und Twelve Minutes

Indies sind bei den Konsolenherstellern heute ebenso wenig wegzudenken wie große Triple-A-Titel von Drittherstellern oder Exklusivspiele aus eigenem Haus. Viele Indie-Studios haben sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht und bringen ihre Titel auf alle möglichen Plattformen. Auf der Xbox werden sie dabei durch Microsofts ID@Xbox-Programm unterstützt und kürzlich widmete der Xbox-Hersteller drei von ihnen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, ein kleines Presse-Event...

Edge of Eternity - Ein französisches JRPG Ein JRPG aus Frankreich? Klingt komisch, ist aber nicht so erstaunlich, wenn man die Anime-Affinität unserer Nachbarn bedenkt. Dazu noch eines, das obendrein noch echt hübsch aussieht. Edge of Eternity spielt in der zerrissenen Welt von Heryon, deren Bewohner einen Krieg gegen mysteriöse Invasoren namens Archeliten führen. Dabei geht es vor allem um den Kampf zwischen Magie und Technologie, während zugleich eine schreckliche Krankheit namens Zersetzung unter den Bewohnern wütet, die von den Archeliten mitgebracht wurde. Was diese Zersetzung bewirkt, zeigt sich anhand einiger kleiner Ausschnitte aus entsprechenden Regionen. Sie sehen wenig einladend aus, sind düster, wirken verfallen, während sich in der Landschaft organisch anmutende Objekte bilden, die alles noch ein wenig gruseliger erscheinen lassen. Natürlich gibt's noch viele andere Regionen der Welt zu sehen, von Stränden über Dschungel bis hin zu Wäldern und schneebedeckten Bergen. Erkundet eine weitläufige Spielwelt. Edge of Eternity, das seit 2016 in Entwicklung und noch bis zum 8. Juni auf Steam im Early Access ist, bezeichnet Producer und Narrative Designer Guillaume Veer dabei als klassisches JRPG, aber mit modernen Elementen. Ihr seid in einer Vierergruppe unterwegs, trefft also verschiedene Charaktere und habt unterschiedliche Ausrüstung, Skills und so weiter - das, was ihr erwartet. Ihr bewegt euch in Echtzeit durch die Welt, während die Kämpfe rundenbasiert auf Hexfeldern stattfinden. Habt ihr ausreichend Schaden angerichtet oder eingesteckt, habt ihr die Möglichkeit, effektive Spezialangriffe durchzuführen. Grinding spielt dabei weniger eine Rolle, in Truhen versteckt sich zum Beispiel weitestgehend festgelegte Beute. Zudem stellt ihr eigene Gegenstände her und verbessert eure Ausrüstung mit Edelsteinen und Kristallen, schaltet so zusätzliche Boni frei. Bei der Erkundung der Welt hilft euch indes euer Nekaroo, ein katzenähnliches Wesen und Reittier - und ja, es lässt sich streicheln. Besagten Nekaroo bekommt ihr im ersten Viertel des Spiels: "Es ermöglicht dir, die großen, offenen Welten schnell zu durchqueren und es ist auch nützlich in Nebenquests", erzählt Antonio. "Du kannst damit einige Leute aufspüren und im Boden nach versteckten Schätzen suchen. Es kann eine Menge Dinge riechen und die Spieler zu vielen Orten führen. Und du kannst es natürlich streicheln, das ist das wichtigste Feature des Spiels!" Die Welt wird von einer Krankheit heimgesucht. Er geht davon aus, dass euch das Spiel am Ende über 50 Stunden beschäftigt. Die meisten der aktuellen Spieler und Spielerinnen verbringen ihm zufolge bereits um die 40 bis 50 Stunden damit - und das ohne die Nebenmissionen. Das Ziel des Teams war, ein Spiel zu entwickeln, "das sich erwachsen anfühlt, aber nicht auf eine brutale Art". Am Ende sollt ihr es "zur Unterhaltung spielen", rechnet daher mit Humor, zu Scherzen aufgelegten Mitstreitern und mehr. Neben dem Krieg und der Krankheit, die einer Pandemie ähnelt, geht es zudem um Themen wie die Zerstörung von Städten und Flüchtlinge. "Kleiner Disclaimer: Wir haben nicht mit einer echten Pandemie gerechnet, als wir vor Jahren die Story geschrieben haben", merkt er an. "Wir wollten zeigen, dass diese Welt - wie unsere Welt - eine Menge schwieriger Probleme zu bewältigen hat. Und mittendrin sind unsere Helden, die darauf trainiert sind, das Richtige zu tun, und im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchen, ein Heilmittel gegen die Zersetzung zu finden." It's magic. Und da wir hier von einem JRPG made in Frankreich reden, stellt sich natürlich die Frage nach der Inspiration und wie stark französische Einflüsse vorhanden sind. Veer zufolge hängt die Antwort auf die Frage nach der Inspiration davon ab, wer im Team gefragt werde. Er nennt Titel wie Final Fantasy, Lost Odyssey, Xenogears, Breath of Fire und Shadow Hearts. "Es gibt subtile Anspielungen auf diese Spiele, zum Beispiel ein Kampf-Achievement-System im Spiel, das an Shadow Hearts 2 erinnert", merkt er an. "Wenn du es schaffst, bestimmte kampfspezifische Aufgaben zu erfüllen, erhältst du mehr Beute. Anstatt Gegenstände von den Gegnern zu stehlen, verdienst du sie dir durch Herausforderungen." Wie er angibt, hat das Team versucht, die japanische Art, eine Geschichte zu schreiben, zu emulieren: "Aber wir sind immer noch Franzosen mit unseren eigenen Empfindungen und Sensibilitäten, also wird das Spiel das natürlich widerspiegeln. Es ist immer noch ein JRPG und es wird sich wie eines anfühlen, aber trotz allem auch wie ein europäisches. Du musst es ausprobieren, um es zu fühlen."

The Ascent - Cyberpunk trifft Sci-Fi aus der Vogelperspektive In eine komplett andere Richtung geht The Ascent, ein Mix aus Top-Down-Shooter und Action-RPG. Cyberpunk aus der Vogelperspektive, wenn ihr es so nennen möchtet. Auf jeden Fall sieht's sehr cyberpunkig und vor allem sehr hübsch aus, wenn ihr euch durch die teils mit Neon durchfluteten Gassen dieser offenen Welt bewegt. Und das den Entwicklern zufolge komplett nahtlos ohne Ladebildschirme, von Anfang bis zum Ende. Den Titel spielt ihr nicht nur alleine, auf Wunsch ladet ihr weitere Mitstreiter und Mitstreiterinnen ein. Damit die Gegner dann nicht von eurer Wucht überrannt werden, steigen ihre Gesundheit und der Schaden, den sie anrichten. Die Spieler und Spielerinnen können sich indes gegenseitig wiederbeleben. Charakterklassen gibt's indes nicht. Was eure Figur kann, hängt allein davon ab, worin ihr eure Skillpunkte investiert. Ebenso lassen sich Cyberpunk-typisch Augmentationen beziehungsweise Module anbringen und austauschen, was dann Einfluss auf euer Gameplay nimmt. Anpassungen sind so jederzeit möglich, falls ihr was interessantes Neues findet, das ihr ausprobieren möchtet. Cyberpunk trifft Aliens. Den Entwicklern zufolge macht das definitiv mehr Spaß, als sich auf einen festen, unveränderlichen Pfad zu begeben: "Es hängt rein von der Wahl der Skills ab, es ist komplett klassenlos", sagt Mitgründer und Creative Director Tor Frick. "Und wir lassen dich das im Laufe des Spiels anpassen, weil wir denken, dass es interessanter ist und mehr Spaß macht, wenn du experimentieren und ein bisschen damit herumspielen kannst, anstatt dich auf etwas festzulegen, bevor du das Spiel überhaupt gespielt hast." Frick zufolge gab es die üblichen Cyberpunk-Inspirationen für das Spiel, ob aus Filmen, Büchern, Comics und so weiter. Gleichzeitig versteift das Team sich nicht allein darauf und möchte für ein wenig frischen Wind sorgen. "Wir haben Aliens und ein viel größeres Sci-Fi-Feeling im Spiel, als es traditionell bei Cyberpunk der Fall ist", merkt Frick an. Düster und farbenfroh zugleich. Traditionell gibt sich das Spiel zum Teil in Sachen Steuerung. Wie in einem Twin-Stick-Shooter bewegt ihr euch mit dem linken Stick des Controllers, während ihr mit dem rechten Stick Feinde anvisiert. Hinzu kommt noch eine weitere Ebene, denn ihr könnt entweder hoch oder niedrig zielen: "Das spielt auch bei den Gegnern eine Rolle, manche Kontrahenten sind kurz und du triffst sie nicht, wenn du hoch zielst", erklärt Mitgründer und Creative Director Arcade Berg. "Und Feinde, die eher zur humanoiden Sorte gehören, können in die Hocke gehen und stehen. Das heißt also, dass du das immer im Hinterkopf haben musst, du machst es mit dem linken Trigger, wenn du kämpfst." Zugleich müsst ihr ebenfalls darauf achten, wie ihr euch bewegt, wo ihr euch hinkniet und wo ihr unter Umständen in der Schusslinie seid. Neben der Hauptstory lässt sich natürlich die Spielwelt erkunden, wo ihr unter anderem Nebenmissionen und viele andere Dinge aufspürt: "Es hat einen Wiederspielwert und du wirst wahrscheinlich nicht alles im Spiel finden, wenn du es einfach einmal durchspielst", sagt Frick dazu. "Es gibt eine Menge zu finden", der Fokus des Teams lag aber zuerst einmal darauf, dass Spieler und Spielerinnen bei ihrem Trip durch diese Welt Spaß haben. Die Wettervorhersage für die Zukunft: Regen. Unterstützung findet die Story des Spiels durch eine Menge Zwischensequenzen und erzählerische Elemente. "Wir haben schon früh gesagt, dass wir kein Spiel machen wollen, das mit einer guten Story oder anderen Dingen steht und fällt, sondern dass wir darauf achten, dass alles passt", betont Berg. "Die Hauptkampagne ist komplett storygetrieben mit Vertonung und Cutscenes in jeder Mission, für jeden Bossfight." Gleichzeitig sei es ein "riesiges Spiel". Wie viel Story ihr in einer Session erlebt, liegt an euch. Wenn ihr einen Abend allein nach Beute suchen möchtet, habt ihr weniger von der Story. "Aber auch jede Nebenmission hat ihre eigene kleine Geschichte", versichert er. "Es hängt also davon ab, wie du spielst, was du spielst und warum du es spielst, wie sehr das deine Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Aber wenn du eher der Story-Typ bist, kannst du es als Story-Spiel spielen."