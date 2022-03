Das nächste Steam Next Fest kommt im Juni

Nach dem Next Fest ist vor dem Next Fest auf Steam. Valve hat nun den Termin für die Sommerausgabe dieser Veranstaltung bekannt gegeben.

Die Summer Edition des Steam Next Fest findet demnach vom 13. bis 20. Juni 2022 statt.

Feiert kommende Spiele

"Markiert eure Kalender für die Juni-2022-Ausgabe von Steams mehrtägiger Feier kommender Spiele!", heißt es.

"Vom 13. bis 20. Juni können die Spieler kostenlose Demos von allen möglichen kommenden Spielen auf Steam ausprobieren, was den Entwicklern die Möglichkeit gibt, eine Community aufzubauen und frühes Feedback zu sammeln."

Laut Valve ist erneut mit "hunderten" von Demos zu rechnen, ebenso gibt es Livestreams und Möglichkeiten, sich mit den Entwicklern und Entwicklerinnen dieser kommenden Spiele zu unterhalten.

Auch mit Valves neuem Steck Deck könnt ihr beim Next Fest auf Entdeckungstour gehen. Wie gut der Handheld-PC des Unternehmens in Digital Foundrys Analyse abschneidet, könnt ihr hier nachlesen.

Bereits jetzt gibt es mehr als 1.000 verifizierte Spiele für das Steam Deck, dessen Produktion Valve deutlich erhöhen möchte.