Das neue Mortal Kombat 12 wurde geleakt! Anscheinend von Netherrealm selbst

Dass Netherrealm an Mortal Kombat 12 arbeitet, wird hinter vorgehaltener Hand schon länger gemunkelt. Nun scheint die Entwicklung des Nachfolgers des blutigen Prüglers von 2019 bestätigt. Auf einem Foto, das ein Angestellter des Studios teilte, war eine verräterische Desktop-Verknüpfung zu erkennen. Was wie ein Unfall aussah, könnte allerdings auch Absicht gewesen sein.

Was war also passiert? Wie Videogameschronicle berichtet, twitterte Netherrealms Senior Production Manager Jonathan Andersen gestern ein Foto seines Schreibtisches, auf dem diverse Artworks und nostalgische Druckerzeugnisse zur Mortal Kombat Reihe zu sehen waren. Allerdings konnte man am unteren Rand seines Bildschirms ein Desktop-Icon namens "MK12_Mast..." erkennen.

Dem Bericht zufolge war das Bild nur gut 10 Minuten online, bevor Andersen offenbar seinen Fehler erkannte. Schaut man aber noch einmal genauer hin, ist auch noch ein Teil einer E-Mail von einer gewissen Christine lesbar, in dem die Rede davon ist, dass die Fans eifrig "das Internet nach jeglicher Spur" absuchten. Geknüpft an die Bitte, mit "diesem Material" besonders vorsichtig umzugehen.

Quelle: Videogameschronicle

Bei Christine könnte es sich um Christine Letheby handeln, die bei Netherrealm als Production Manager tätig ist.

Also entweder liest da jemand seine E-Mails nicht so genau, wie er sollte, oder Andersen lässt hier absichtlich genau einen dieser Hinweise fallen, auf die Christine in der Mail hinweist.

Von Mortal Kombat 12 wollte Journalist Jeff Grubb schon letzten Sommer ein paar Interna gehört haben. Das war, als es darum ging, ob Warner Bros. Netherrealm womöglich verkaufen würde. Mortal Kombat 12 schien da der sicherere Poker gewesen zu sein, als etwa Injustice 3 anzugehen, das voller Warner Bros. Materialien steckt.

Ab 2:53 sagt Grubb, was er gehört hat

Es würde Sinn ergeben. Mortal Kombat ist im Grunde immer wahnsinnig erfolgreich. Die letzte Verkaufszahlenmeldung von Mitte letzten Jahres bezifferte den Absatz des episch-trashigen Kampfspiels mit 12 Millionen Einheiten.

Was würdet ihr davon halten? Die Injustice-Geschichten waren im Grunde kinoreife Superheldenfilme, die zu ihrem Erscheinen besser waren, als alles, was Warner in Sachen DC-Kino auf die Beine gestellt hatte. Ist Mortal Kombat dennoch die bessere Wahl?