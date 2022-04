Das Pokémon Go Fest 2022 kehrt Dortmund den Rücken zu

Das Pokémon Go Fest 2022 kehrt in diesem Jahr in verschiedene Städte zurück.

Niantic hat nun die Termine für das diesjährige Fest bekannt gegeben, das in verschiedenen Teilen der Welt in unterschiedlichen Monaten stattfindet.

Auch wieder in Deutschland

Das Pokémon Go Fest kehrt dabei auch nach Deutschland zurück, allerdings diesmal nicht wieder nach Dortmund. Neuer Austragungsort ist die Hauptstadt Belin.

Dort findet das Pokémon Go Fest 2022 vom 1. bis 3. Juli 2022 statt.

Weitere Live-Events zum Pokémon Go Fest 2022 sind vom 22. bis 24. Juli 2022 in Seattle sowie vom 5. bis 7. August 2022 im japanischen Sapporo geplant.

Diesmal geht's mit dem Pokémon Go Fest nach Berlin.

Eine Ergänzung

Niantic zufolge finden diese Live-Events ergänzend zum virtuellen Pokémon Go Fest 2022 statt, das weltweit am 4. und 5. Juni 2022 ausgetragen wird.

"Es ist nun fast drei Jahre her, dass die Live-Events zum Pokémon GO Fest 2019 in Dortmund, Chicago und Yokohama stattgefunden haben", heißt es. "Wir freuen uns unheimlich darüber, dass wir nun zu den Wurzeln dieses jährlichen Events zurückkehren und parallel das weltweite Event veranstalten können, das Millionen von Trainern begeistert hat."