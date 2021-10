Das PS-Now-Angebot im Oktober wird gewaltig: The Last of Us 2, Desperados 3, Amnesia und mehr

Ab morgen gibt es zahlreiche neue Spiele verschiedener Genres im PS-Now-Angebot von Horror passend zum Herbst über Western-Strategie bis hin zu Shooter-Action. Sechs neue Titel könnt ihr bei uns ab dem 5. Oktober herunterladen, darunter mit The Last of Us 2 sogar einer der großen Kracher von 2020.

Ja, dieses Zombie-Drama kennen natürlich die meisten. Der Vollständigkeit halber kommen hier trotzdem ein paar Zeilen zu Ellies dramatischem Endzeit-Abenteuer: In The Last of Us Part 2 erlebt ihr die Geschichte der mittlerweile volljährigen jungen Frau, die sich in der gnadenlosen Postapokalypse behaupten muss. Sowohl Ellie als auch ihre neue Gegenspielerin Abby geraten in dieser Geschichte in eine Gewaltspirale und die die grausame Welt mir ihren ebenso grausamen Menschen lässt sie immer tiefer abrutschen - Gänsehaut nicht für schwache Nerven.

Für Last of Us 2 könnt ihr euch auch den PS5-Patch herunterladen

Neben diesem Spiele-Highlight gibt es außerdem den Shooter Fallout 76 für noch mehr Endzeit-Stimmung, das gefeierte Western-Strategiespiel Desperados 3 und für eine ordentliche Portion Horror die Amnesia Collection mit dem Original "The Dark Descent" über "Justine" bis hin zu "A Machine For Pigs".

Für Freunde von JRPG-Klassikern gibt es außerdem das Remaster zu Final Fantasy VIII und das Survival-Spiel Yet Another Zombie Defense (ja, Zombie-Fans kommen auf ihre Kosten). Mit dem ARPG Victor Vran: Overkill Edition wären es sogar sieben neue Spiele, das gab es bei uns in Europa aber schon vorher bei PS Now.

All diese Highlights gibt es ab morgen und Details findet ihr im Playstation-Blog.