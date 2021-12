Das sind die Topspiele und Flops des Jahres 2021 - laut Metacritic

Das Jahr 2021 ist (so gut wie) vorbei und hat so einige neue Spiele gesehen.

Welche davon euch am besten gefielen, darüber habt ihr wie üblich in unserer Leserwahl zur Top 50 abgestimmt.

Aber wie sieht es im Vergleich aus? Kamen die Titel, die bei euch am angesagtesten sind, auch insgesamt bei den Kritikern am besten weg? Schauen wir uns doch mal an, die die besten und schlechtesten Metacritic-Durchschnittswertungen im Jahr 2021 aussehen...

Alle Plattformen

Die fünf Besten:

Disco Elysium: The Final Cut (97) The House in Fata Morgana - Dreams of the Revenants Edition (96) Tetris Effect: Connected (95) Hades (93) Forza Horizon 5 (92)

Die fünf Schlechtesten:

Of Bird and Cage (44) Taxi Chaos (42) Werewolf: The Apocalypse: Earthblood (42) Balan Wonderworld (36) eFootball 2022 (25)

Disco Elysium steht in der Gunst weit oben.

PC

Die fünf Besten:

Disco Elysium: The Final Cut (97) Forza Horizon 5 (91) Final Fantasy XIV: Endwalker (90) Chicory: A Colorful Tale (90) Psychonauts 2 (89)

Die fünf Schlechtesten:

Demon Skin (48) Arkham Horror: Mother's Embrace Of Bird and Cage (44) Balan Wonderworld (38) eFootball 2022 (25)

Nintendo Switch

Die fünf Besten:

The House in Fata Morgana - Dreams of the Revenants Edition (96) Tetris Effect: Connected (95) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (89) Death's Door (89) Dusk (88)

Die fünf Schlechtesten:

Akiba's Trip: Hellbound and Debriefed (52) The Good Life (50) The Unexpected Quest (49) Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition (47) Balan Wonderworld (36)

Xbox Series X/S

Die fünf Besten:

Hades (93) Forza Horizon 5 (92) Microsoft Flight Simulator (90) It Takes Two (89) Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (89)

Die fünf Schlechtesten:

Dungeons and Dragons: Dark Alliance (58) Werewolf: The Apocalypse - Earthblood (58) Necromunda: Hired Gun (56) Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition (56) Balan Wonderworld (47)

PlayStation 5

Die fünf Besten:

Hades (93) Final Fantasy XIV: Endwalker (92) Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (90) Final Fantasy 7 Remake Intergrade (89) Disco Elysium: The Final Cut (89)

Die fünf Schlechtesten:

Recompile (56) Necromunda: Hired Gun (56) Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition (55) Werewolf: The Apocalypse - Earthblood (54) Balan Wonderworld (51)

Xbox One

Die fünf Besten:

Psychonauts 2 (91) Mass Effect Legendary Edition (90) Death's Door (87) Yakuza 6: The Song of Life (87) Ghosts 'n Goblins Resurrection (85)

Die fünf Schlechtesten:

Rust: Console Edition (64) Skatebird (60) Monster Jam Steel Titans 2 (60) Taxi Chaos (59) Big Rumble Boxing: Creed Champions (58)

PlayStation 4

Die fünf Besten:

It Takes Two (89) Synth Riders (89) Psychonauts 2 (87) Mass Effect Legendary Edition (86) Disco Elysium: The Final Cut (86)

Die fünf Schlechtesten:

Necromunda: Hired Gun (49) I Saw Black Clouds (48) Balan Wonderworld (44) Taxi Chaos (42) Werewolf: The Apocalypse - Earthblood (42)

Und was sagt ihr dazu? Passt? Oder sind euch Durchschnittswertungen herzlich egal?