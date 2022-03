Dead by Daylight erscheint bald als Brettspiel - Kickstarter-Kampagne gestartet

Behaviour Interactives beliebter Multiplayer-Titel Dead by Daylight bekommt ihr noch dieses Jahr auch als Brettspiel.

Die Umsetzung soll im Herbst 2022 pünktlich zu Halloween erscheinen, passend dazu läuft nun eine Kickstarter-Kampagne, über die ihr euch bereits ein Exemplar sichern könnt.

In zwei Varianten erhältlich

Das in Zusammenarbeit mit Level 99 Games entwickelte Dead by Daylight: The Board Game wird dabei in zwei Varianten angeboten. Einmal als Standard Edition und einmal als Collector's Edition.

In der Standard Edition sind sechs Killer, sieben Überlebende und zwei Karten enthalten. Die Collector's Edition bietet indes 16 Killer, 17 Überlebende und vier Karten. Obendrein kommen dort noch erweiterte Komponenten sowie zusätzlichen Haken- und Generator-Miniaturen hinzu.

"Die Collector's Edition wird nach der Kickstarter-Kampagne nur begrenzt verfügbar sein und ist nicht im Handel erhältlich", heißt es dazu.

Bald gibt's Dead by Daylight als Brettspiel.

Wie funktioniert das Spiel?

Ausgelegt ist das Brettspiel für drei bis fünf Spieler und Spielerinnen, die die Überlebenden oder den Killer spielen. Alle ziehen über das Spielbrett und versuchen ihre jeweiligen Ziele zu erreichen. Dabei können euch spezielle Gegenstände, Talente, Kräfte und Requisiten eingesetzt werden.

Die Macher versprechen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Spielbarkeit und Stil, wobei die Optik stark von der Ästhetik der Vorlage inspiriert ist.

"Zugänglichkeit ist ein Schlüsselaspekt des Spiels", sagt Lead Designer D. Brad Talton Jr. "Dead by Daylight enthält viele detaillierte Konzepte, die aber sehr einfach und intuitiv dargestellt werden. Wir haben hart daran gearbeitet, diesen Aspekt auch im Tabletop-Spiel einzufangen, sodass Spieler aller Fähigkeitsstufen etwas finden können, das ihnen Spaß macht."

Die Kickstarter-Kampagne läuft bis zum 21. April 2022, die Auslieferung ist für Oktober 2022 geplant.