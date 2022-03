Dead Space Remake: Erster Livestream des Jahres angekündigt

Lichter aus und Musik an - EA Motive gibt am kommenden Freitag, dem 11. März 2022, einen erweiterten Einblick in das Remake von Dead Space.

Habt ihr das gehört?

Noch ist das Sci-Fi-Horror-Spiel nicht fertig, aber wir dürfen uns auf weitere Details freuen, die beim ersten Livestream des Entwicklers nicht genannt oder gezeigt wurden. Erst einen Monat nach der Ankündigung im Juli vergangenen Jahres gab das Studio einen ersten Einblick auf die Verbesserungen, die das Remake vom Original abheben sollen.

Dazu gehören etwa die stimmungsvollen Umgebungen, die Schwerelosigkeit, das Schadens- und Zerstückelungssytem. Danach tauchte das Team unter, um sich ganz der Entwicklung zu widmen. Einige Ideen, Gedanken und Theorien, die Fans mit EA Motive geteilt hatten, wurden dabei berücksichtigt.

Und jetzt ist es so weit. Am 11. März 2022 um 19:00 Uhr deutscher Zeit dürft ihr einen weiteren Blick auf das Dead-Space-Remake werfen. Der Livestream findet auf YouTube statt.

In einem Teaser auf Twitter heißt es: "Habt ihr ~gehört~, was unser nächster Dead-Space-Entwickler-Livestream behandeln wird?" Es könnte sich also diesmal um Sound und Musik drehen. Immerhin ist auch hier mit moderner Technik eine Menge mehr aus dem 13 Jahre alten Klassiker herauszuholen.