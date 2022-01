Death's Door und Windjammers 2 für den Xbox Game Pass bestätigt

Wir haben die zweite Hälfte des Januar erreicht und das bedeutet auch, dass ihr mit weiteren Spielen für den Xbox Game Pass rechnen könnt.

Welche demnächst hinzukommen, hat Xbox nun bekannt gegeben.

Diese Spiele sind bald neu im Xbox Game Pass

Bereits verfügbar sind zum einen Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (Cloud, Konsole und PC) sowie Nobody Saves the World (Cloud, Konsole und PC).

Am 20. Januar 2022 geht es wiederum mit insgesamt sechs neuen Spielen weiter. An diesem Tag kommen Death's Door (Cloud, Konsole und PC), die Hitman Trilogy (Cloud, Konsole und PC), Pupperazzi (Cloud, Konsole und PC), Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (Cloud, Konsole und PC), Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Deluxe Edition (PC) und Windjammerrs 2 (Cloud, Konsole und PC) hinzu.

Schlussendlich folgt noch am 27. Januar 2022 Taiko no Tatsujin: The Drum Master auf Konsole und PC.

Und diese Titel verschwinden demnächst

Wie bei jeder Ankündigung von Neuzugängen gibt es auch eine Liste mit Spielen, die den Game Pass wieder verlassen.

Diesmal sind das am 31. Januar 2022 die Spiele Cyber Shadow (Cloud, Konsole und PC), Nowhere Prophet (Cloud, Konsole und PC), Prison Architect (PC) sowie Xeno Crisis (Cloud, Konsole und PC).

Die Spiele Anvil (Game Preview), Archvale, Exo One, The Forgotten City, Nobody Saves the World, One Piece Pirate Warriors 4, Space Warlord Organ Trading Simulator, Stardew Valley, Unpacking und Death's Door lassen sich obendrein künftig mit Touch-Steuerung beim Abspielen über ein entsprechendes Gerät steuern.