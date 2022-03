Deliver Us Mars schickt euch bald zum roten Planeten

Nach der Reise zum Mond in Deliver Us The Moon reist ihr bald auf den Mars.

Frontier Foundry und KeokeN Interactive haben die Fortsetzung Deliver Us Mars angekündigt, die für Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheint.

Was euch auf dem Mars erwartet

Auf dem Mars erwartet euch in diesem Rätsel-Adventure natürlich eine völlig neue Geschichte, zudem möchten die Entwickler in puncto Gameplay und narrative Präsentation einen "radikalen Schritt" nach vorne machen.

"Im ersten Teaser Trailer zu Deliver Us Mars sehen wir unmittelbar nach der Bruchlandung eines Schiffes einen Blick auf die mysteriöse neue Protagonistin", heißt es. "Sie entdeckt und reaktiviert ihre Begleitdrohne, die Fans von Deliver Us The Moon bekannt vorkommen sollte. Der Teaser endet mit einem atemberaubenden Blick auf die Marslandschaft, die der Hauptschauplatz des Spiels sein wird."

Zehn Jahre später

Deliver Us Mars spielt zehn Jahre nach der Fortuna-Mission, um die es in Deliver Us The Moon ging. Im Kern steht Deliver Us Mars für sich allein, es soll aber auch Verbindungen zum Vorgänger geben.

Als neue Mechanik verspricht man unter anderem ein Klettersystem, mit dem ihr euch über das Terrain des Mars bewegen könnt. Der Hintergrund der Reise zum Mars ist, dass die Ressourcen der Erde erschöpft sind, wodurch sich die Menschheit weiter ins All wagen muss.

Der Vorgänger wurde ursprünglich über Kickstarter finanziert.