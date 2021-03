Denkt daran, Super Mario 3D All-Stars und andere Produkte sind nur noch bis Ende März erhältlich

Nintendo betont erneut, dass Mario-Jubiläumsprodukte nur bis Ende März 2021 im Verkauf sind

Das schließt Super Mario 3D All-Stars mit ein

Wer zugreifen möchte, sollte das bald tun

Also Nintendo letztes Jahr Super Mario 3D All-Stars und weitere Produkte zum Mario-Jubiläum ankündigte, sorgte das Unternehmen für Verwunderung, denn das Meiste davon sollte nur bis zum 31. März 2021 erhältlich sein.

Einen vernünftigen Grund dafür nannte das Unternehmen bis heute nicht, allerdings hat Nintendo nun noch einmal betont, dass dies der Fall sein wird.

Neben Super Mario 3D All-Stars sind das zum Beispiel auch das für Switch-Online-Nutzer und -Nutzerinnen verfügbare Super Mario 35 sowie die Super-Mario-Bros-Neuauflage von Game & Watch.

"Die 'Super Mario Bros. 35th Anniversary'-Kampagne wird Ende März 2021 auslaufen", teilte das Unternehmen gestern mit. "Mit dem Ende der Kampagne enden auch die Produktion, der Verkauf und der Service einiger Produkte."

"Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir Marios 35. Geburtstag feiern", sagte Nintendo of Americas Präsident Doug Bowser im Dezenber. "Und bei einigen dieser Titel hatten wir das Gefühl, dass es eine Gelegenheit ist, sie für einen begrenzten Zeitraum zu veröffentlichen."

"Sie haben sich sehr, sehr gut geschlagen. Super Mario 3D All-Stars hat sich allein in den USA über 2,6 Millionen Mal verkauft. Es ist also klar, dass die Verbraucher sich darauf stürzen und es genießen konnten. Und es ist keine Strategie, die wir in großem Umfang anwenden werden, aber wir dachten, dass sie für das Jubiläum sehr einzigartig ist."

Und was ist mit den Leuten, die ihre Switch erst zu einem späteren Zeitpunkt kaufen? "Ja, zu diesem Zeitpunkt wurde die Entscheidung wirklich um dieses Feier-Feature und diesen Aspekt herum getroffen", sagt er. "Ich kann nicht über unsere Pläne nach Ende März sprechen."

Ähnlich ergeht es Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light, dass Ende 2020 erstmals in den Westen kam und ebenfalls nur bis zum 31. März 2021 erhältlich ist.

Wer bei Super Mario 3D All-Stars noch zugreifen möchte, wird zum Beispiel bei Amazon.de, Saturn, Media Markt und Gamestop fündig.