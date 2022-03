Der Director der Mass-Effect-Trilogie arbeitet an einem "neuen Sci-Fi-Universum"

Casey Huson, früherer General Manager von BioWare, arbeitet mit seinem neuen Studio an einem brandneuen Sci-Fi-Universum.

Im vergangenen Juni wurde die Gründung der Humanoid Studios bekannt gegeben, nun gab es ein Update der Webseite.

Was uns die aktualisierte Webseite verrät

Der Webseite der Humanoid Studios zufolge arbeitet man einem einem "Multi-Plattform-AAA-Spiel" mit Fokus auf eine Charakter-getriebene Geschichte, das in einem "brandneuen Science-Fiction-Universum" spielt.

Auf der Seite sind zugleich mehrere Konzeptzeichnungen zu sehen.

Ein Artwork zum neuen Spiel der Humanoid Studios.

Das in Kanada ansässige Unternehmen hat Büros in British Columbia und Alberta. Wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort insgesamt beschäftigt sind, ist unklar. Wie VGC anmerkt, sind auf LinkedIn 17 Beschäftigte mit dem Studio verbunden, zudem sind noch 14 Stellen offen.

"Wir glauben an die Stärke kleiner, agiler Teams und einer flachen Organisationsstruktur, in der jeder die Möglichkeit hat, Entscheidungen zu treffen und die Projektvision voranzutreiben", heißt es.

Dabei möchte das Studio "magische, interaktive Geschichten erzählen, indem wir talentierte Kreative mit leistungsstarken Werkzeugen in einem sicheren und unterstützenden Umfeld verbinden".

Hudson hat unter anderem die Mass-Effect-Trilogie produziert, ebenso war er Produzent und Project Director von Star Wars: Knights of the Old Republic.

Inmitten einer Raumstation oder eines Raumschiffs.