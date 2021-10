Der Flight Simulator bekommt eine Game of the Year Edition - Kostenlos für bisherige Besitzer

Der Microsoft Flight Simulator bekommt eine neue Game of the Year Edition.

Die erscheint am 18. November 2021 für PC und Xbox Series X/S und bringt eine Reihe neuer Inhalte mit sich. Bisherige Besitzer und Besitzerinnen erhalten sie als kostenloses Update.

Die Neuerungen der Game of the Year Edition

Unter anderem bringt die Game of the Year Edition des Flight Simulators fünf neue Flugzeuge an den Start.

Dabei handelt es sich sich um die Boeing F/A-18 Super Hornet, den ersten Militärjet des Spiels, und den eVTOL VoloCity des deutschen Unternehmens Volocopter. Außerdem kommen Pilatus PC-6 Porter, CubCrafters NX Cub und Aviat Pitts Special S1S hinzu.

Weiterhin könnt ihr euch auf acht neue, handgemachte Flughäfen in Zentraleuropa und den USA freuen. In Deutschland sind das Leipzig/Halle Airport (EDDP), Allgäu Airport Memmingen (EDJA) und Kassel Airport (EDVK), in der Schweiz Lugano Airport (LSZA), Zurich Airport (LSZH) und Luzern-Beromunster Airport (LSZO) sowie die Patrick Space Force Base (KCOF) und die Marine Corps Air Station Miramar (KNKX) in den USA. Ebenso gibt's noch Informationen zu 545 bisher fehlenden Flughäfen in den USA.

Die GOTY Edition bringt einige Neuerungen mit sich.

Außerdem erwarten euch noch neue Entdeckungsflüge, neue Tutorials und neue Features: ein aktualisiertes Wettersystem, frühen Zugriff auf DX12 und ein Dev-Mode-Replay-System.

Und dann sind da noch neue Photogrammetry-Städte: Helsinki (Finnland), Freiburg im Breisgau, Brighton, Derby, Eastbourne, Newcastle und Nottingham (UK) sowie Utrecht (Niederlande).

Feiert den Release von Windows 11

Zu guter Letzt gibt's noch eine kleine Sonderaktion zum Launch von Windows 11 im Spiel. Vom 19. Oktober bis zum 18. November 2021 erstrahlen elf ausgewählte Wahrzeichen rund um die Welt in "Windows Blue". Ebenso könnt ihr euch ein Windows-11-Design für die Extra 330LT sichern.