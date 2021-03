Der Mini-Mechaniker: Corsair K65 RGB Mini 60% Gaming-Keyboard

Wie weit kann man etwas reduzieren, bevor es seine Funktionalität einbüßt? Eine wichtige Frage bei jeder Art von technologischer Entwicklung und Design und eine, die sich Corsair offenbar bei der K65 RGB Mini 60% stellte. Ich hatte zuletzt ein nettes Logitech-Tenkeyless hier, das die Höhe der mechanischen Tasten reduzierte, aber das K65 Mini geht noch einen Schritt weiter: Es reduziert fast alles.

Es gibt keine Makro-Tasten an der Seite, keine F-Tasten oben, Multimedia-Tasten schon gar nicht, keinen Einfüge-Block und nicht einmal Cursor-Tasten. Es ist alles reduziert auf die grundlegendsten Funktionstasten unten - Space, Alt und solche lebenswichtigen Dinge -, die Zahlenreihe oben und dazwischen die Buchstaben. Im Prinzip so, als hättet ihr die Schere an einem "richtigen" Keyboard angesetzt und alles um den zentralen Block herum weggeschnippelt, was es so gibt.

Das Gehäuse selbst ist dagegen eine Enttäuschung. Zum einen wirkt das Plastik zwar stabil und tadellos verarbeitet, aber dann eben doch sehr "Plastik". Vielleicht wanderten zu viele Aluminium-Casings hier über den Tisch, aber dann wiederum kostet die K65 Mini auch schon 130 Euro, nicht so wenig also. Mehr als genug jedenfalls, um ein paar Füße unterzubringen, die sich klappen lassen. Sollte man meinen, ist aber nicht so. Das Keyboard geht zwar schon relativ steil nach oben, aber mit einer Handauflage davor dann doch nicht genug. Statt Klappfüßen habt ihr vier Gumminoppen, sodass die K65 Mini nicht rutscht, aber die Höhe kann nicht verändert werden. Und was die Handauflage angeht: Es gibt keine. Jedenfalls nicht in der Packung und aktuell auch noch nicht zum Nachkaufen in dieser sehr eigenen Breite. Durch die fast zwei Zentimeter Höhe vom Tisch zur Space-Taste hätte ich aber schon gerne eine. Die Hand ruhig in der Region von WASD zu halten, ist kein Problem, aber das Tippen ohne eine Auflage empfand ich als anstrengend.

E-Sport-Tauglichkeit dank 8000Hz, N-Key und Anti-Ghosting

Die Ausstattung jenseits der Tasten ist komplett. Ihr habt einen USB-C-Anschluss, für den in der Packung auch ein Kabel liegt und der in der Lage ist, Corsairs AXON State-of-the-Art 8000Hz-Polling zu betreiben. In der Nanosekunde der Auslösung wird das Signal damit noch schneller im PC sein, was für Lag-freie Eingabe sorgt - je nachdem zumindest, was hinter dem Keyboard mit dem Signal angefangen wird. Bei diesen Geschwindigkeiten geht es hauptsächlich um E-Sport, aber zumindest könnt ihr euch dann nicht mehr mit Lags herausreden. N-Key-Rollover plus 100-prozentiges Anti-Ghosting sind natürlich an Bord und dank moderner Chips wie auch USB-C auch kein Problem mehr heutzutage. Die RGB-Beleuchtung ist gewohnt bunt, über die Software voll konfigurierbar und stimmt sich gern mit anderen Corsair-Geräten in eurem Fuhrpark ab.

Die silbernen MX sorgen für einen schnellen Anschlag. Eine neutrale Space-Taste wird auch mitgeliefert.

Die iCUE-Software von Corsair ist dabei bekannt und ähnlich der Suites anderer Anbieter ein Komplettpaket für alle angeschlossenen Corsair-Geräte. Was gut klappte, sind die Beleuchtungssettings, das Firmware-Update und alles, was es sonst so gibt. Das Einzige, was ich hier zwar sehr leistungsfähig, aber etwas verwirrend fand, war die Tastenumprogrammierung. Diese war in einer früheren iCUE-Version gefühlt durchdachter oder zumindest übersichtlicher aufgebaut. Aber es lässt sich alles mit allem konfigurieren, was hier gar nicht so einfach ist, schließlich ist eh schon fast jede Taste doppelt und dreifach belegt.