Der Xbox Mini-Kühlschrank ist ab 19. Oktober vorbestellbar

Microsoft meint es absolut ernst mit seinem Xbox-Mini-Kühlschrank aka Xbox Mini Fridge. So ernst, dass ihr das kleine Gerät ab dem 19. Oktober 2021 vorbestellen könnt!

Was einst als Meme seinen Ursprung nahm, wird nun zum realen Produkt.

Die Geschichte eines Kühlschranks

Nachdem das Meme zum Xbox-Series-X-Kühlschrank durch die Decke ging, baute Microsoft zuerst einen 1,50 Meter großen und 180 Kilo schweren Kühlschrank.

Ursprünglich war nicht geplant, diesen Mini-Kühlschrank herzustellen, aber nachdem Microsofts Aaron Greenberg auf Twitter sagte, man werde das tun, wenn man sich in einer Twitter-Umfrage gegen Skittles als beliebtere Marke durchsetze, nahmen die Dinge ihren Lauf. Im Rahmen der E3 2021 wurde der Mini Fridge dann offiziell angekündigt.

Und da sind wir nun, nicht lange vor Weihnachten. Wenn ihr noch ein passendes Geschenk für einen Xbox-Fan sucht, ist das hier vielleicht eure Chance.

Hier ist der Moment, auf den alle gewartet haben!



Bestellt ab 19. Oktober die Xbox Series X ?Mini Fridge? bei @gamestop__de vor! pic.twitter.com/FlxBz5nDpM — Xbox DACH (@XboxDACH) October 15, 2021

Kühlt eure Lieblingsgetränke

Entwickelt wurde der Mini-Kühlschrank gemeinsam mit Ukonic. Er verfügt über LEDs und eine Oberfläche, die der der Xbox Series X nachempfunden ist.

Darin passen zum Beispiel "bis zu 12 Dosen deines Lieblingsgetränks", sagt Microsoft. Ebenso gibt es zwei Ablagen in der Tür, damit ihr auch Snacks dort lagern könnt.

"An der Vorderseite des Mini-Kühlschranks befindet sich ein USB-Anschluss zum Aufladen von Geräten, und im Lieferumfang ist ein Gleichstromadapter enthalten, damit der Mini-Kühlschrank auch unterwegs funktioniert", heißt es.

Ab dem morgigen 19. Oktober 2021 starten nun die Vorbestellungen, erhältlich sein soll der Mini-Kühlschrank dann ab Dezember 2021 weltweit bei verschiedenen Händlern.

In der ersten Welle bekommt ihr den Xbox Mini Fridge in Deutschland bei Gamestop zum Preis von 99 Euro.

"Wir arbeiten daran, den Xbox Mini-Fridge so vielen Fans wie möglich zugänglich zu machen, und werden die regionale Verfügbarkeit im Jahr 2022 weiter ausbauen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und Einschränkungen je nach Markt."