Destiny 1 und 2: Eine Zusammenfassung der Geschichte

Damit ihr so kurz vor dem Release von "Die Hexenkönigin" noch einmal alle Geschehnisse der letzten Jahre Revue passieren lassen könnt, haben wir die gesamte Geschichte von Destiny 1 und Destiny 2 in aller Kürze und Würze zusammengefasst. Trotz dieses Vorsatzes habe die beiden Spiele noch genügend Stoff für einen langen Artikel geboten.

"Das Erwachen der Eisernen Lords" führt uns danach zurück zu den Wurzeln von Destiny. Überreste einer gefährlichen KI aus der Zeit vor den Hütern werden von den Gefallenen modifiziert, die schnell von der intelligenten Maschine übernommen werden. Mit einer Armee Gefallener macht sich die Maschine namens Rasputin auf, um ihren letzten Auftrag zu erfüllen: Die Eisernen Lords - also die Vorgänger der Hüter, die einst die KI aufhielten - zu vernichten. Zum Glück sind wir zur Stelle und besiegen die alte Kampfmaschine. Das Eisenbanner wird seither veranstaltet, um die Hüter an das Vermächtnis der Eisernen Lords zu erinnern.

In "König der Besessenen" geht es dann noch einmal richtig zur Sache. Der Schar-Gott Oryx kehrt in die Welt der Hüter zurück, um Rache für seinen gefallenen Sohn zu nehmen und bringt dabei die Besessenen zu Destiny. Mara scheitert am Versuch, die neuen Wesen aufzuhalten und wird augenscheinlich getötet. Wir übernehmen den Rest und töten den Gott in unserer und einmal in der Schar-Dimension.

Die Story von Destiny 2

2017: Season 1 und 2

Die Rote Schlacht: Der Anführer der Rotlegion hat es auf das Licht des Reisenden abgesehen und schafft es, die Strahlen des Reisenden zu versiegeln und den Hütern somit ihre Kräfte zu rauben. Obwohl Zavala, Ikora Rey und Cayde-6 und der ursprüngliche Turm zerstört ist, schafft ihr es, die Rotlegion in die Flucht zu schlagen. Um sich zu befreien, sendet der Reisende einen starken Lichtimpuls aus, der zwar neue Hüter erschafft, gleichzeitig aber auch der Dunkelheit seinen Standort verrät.

Die Vorhut bestehend aus Zavala, Ikora Rey und Cayde-6

Fluch von Osiris: Osiris berichtet seiner ehemaligen Schülerin Ikora davon, dass die Vex sich auf dem Merkur sammeln, um im Immerfrost, einer realistischen Simulation des Universums, nach einer siegreichen Zeitlinie zu suchen. Als Verbannter der Vorhut hat sich Osiris bereits eine Weile mit Vex-Technologie beschäftigt und forscht auch nach dem Sieg über seinen Bewacher, Panoptes, weiter auf dem Mars.

2018: Season 3 bis 7

Kriegsgeist: Ana Bray, eine Hüterin, die auf dem Mars nach Verbindungen zu ihrer Vergangenheit sucht, forscht über den Kriegsgeist Rasputin. Aus dem tiefen Eis tauen Oryx' Sohn Nokris, die Schar und Xol, ein Wurmgott, auf, die es nun zu besiegen gilt. Auch Rasputin wird dadurch wiederbelebt und hilft den Hütern bei dieser Aufgabe, da die Feinde es auf ihn abgesehen haben. Er erklärt, dass er von nun an unabhängig über das Sonnensystem wachen wolle. Bei näherer Untersuchung des Mars entdeckt die Vorhut beunruhigende Botschaften, in denen die Schar die Macht ihrer Hexe Savathun erbittet.

Der mächtige Geist Rasputin erwacht

Forsaken: Mara Sov und ihr Bruder Uldren sind weiterhin verschwunden. Die Abwesenheit der beiden nutzt Savathun, um die führungslosen Besessenen in der Träumenden Stadt auf ihre Seite zu bringen. Dort findet sie Riven, die letzte bekannte Ahamkara - ein mächtiges Wesen, das Wünsche erfüllt. Von Riven manipuliert, sorgt Uldren für einen Ausbruch der Hohenbaronen aus dem Gefängnis, was zum Tod von Cayde-6 führt, der auf sich allein gestellt heroisch bis zum letzten Schuss gegen die mächtigen Feinde kämpft. Aus Rache wird Uldren durch die Hand der Hüter getötet.

Saison der Schmiede: Savathun taucht ab, eine geheime Waffenschmiede aus dem Goldenen Zeitalter taucht dafür wieder auf. Spiders Bruder Siviks versucht die verbesserten Waffen aus der Schwarzen Waffenkammer für die Gefallenen zu stehlen und wird dabei getötet.

Saison des Vagabunden: Hier bringt der mysteriöse Vagabund die Gambit-Aktivität ins Spiel, um die Hüter auf kommende Gefahren vorzubereiten. Der Vagabund fürchtet um eine Zukunft, in der die Zukunft entweder durch die Dunkelheit oder das Licht verschlungen wird.

Saison der Opulenz: Der frühere Herrscher der Kabale, Imperator Calus, sah auf seiner Reise quer durch das Universum viele mächtige Kräfte, die bald auch die Erde erreichen. Nach seiner Heimkehr muss Calus seine Macht wiederherstellen, die Hüter sollen ihm dabei helfen. Durch einen glücklichen Zufall vereitelt der Imperator auch noch Savathuns Plan, ihn und die Kabale auszuspionieren und unter ihre Kontrolle zu bringen.

2019: Season 8 bis 11

Festung der Schatten: Savathun hat ihre Finger beim Bau einer Schar-Festung auf dem Mond im Spiel, die mächtige Energien aus einer vergrabenen Pyramide zieht, und hetzt aus dem Hintergrund agierend die nächsten Feinde auf die Hüter. Unter der Mondoberfläche schlummern außerdem phantomartige Albträume, die von Eris Morn unwillentlich erweckt werden. Um diese Wesen der Dunkelheit zu vernichten, müsst ihr in die mit der Dunkelheit verbundenen Pyramide eindringen.

Die Pyramide unter der Mondoberfläche

Saison der Unvergänglichen: Die Entdeckung der Pyramide hat die Wiedergeburt der Vex zur Folge, die nun versuchen, den Mond als ihren Stützpunkt einzunehmen. Doch der Schwarze Garten, der zeit- und raumlose Geburtsort der Vex, ruft nach den Maschinen. Überall öffnen sich Zeit-Portale und eine Invasion der Vex beginnt. Um sie aufzuhalten, müssen die Hüter ihren Anführer in allen Zeitlinien auslöschen.

Saison der Dämmerung: Osiris versucht den im Immerfrost gestorbenen 14. Heiligen mithilfe eines Zeitreisegerätes wiederzubeleben. Zu seinem Unglück lockt das Gerät die Kabale an, die mit der Zeitmaschine den Ausgang der Roten Schlacht zu ihren Gunsten verändern wollen. Wir besiegen die Kabale und der 14. Heilige wird zum Turm gebracht, wo er seither die Prüfungen von Osiris betreut.

Saison der Würdigen: Ein entkommener Psion-Schinder greift in einem Racheakt die letzte Stadt an. Dafür nutzt er eine übermächtige Kabalen-Waffe, die Allmacht. Daraufhin verbünden sich die Hüter mit Rasputin, um die Bedrohung unter Aufwendung aller verfügbaren Mittel aufzuhalten. Rasputin geht unter, doch ein Teil von ihm wird von Ana Bray in einem Engramm gespeichert.

Saison der Ankunft: Die Dunkelheit lädt die Hüter ein, über den Silbernen Baum auf IO mit ihr zu sprechen. Doch Savathun stört die Kommunikationsversuche der Dunkelheit und teleportiert die Hüter zu ihrem Hof. Trotzdem schaffen es die Hüter noch einmal mit der Dunkelheit zu reden, bevor der Reisende erwacht und sie mit seinem Licht zurückdrängt und die Pyramide deaktiviert. Die Hüter sollen auf Geheiß der Dunkelheit hin nach Europa reisen.

2020: Saison 12 bis 15

Jenseits des Lichts: In Europa angekommen, warnt der Gefallene, Variks, die Hüter vor Eramis, die sich mithilfe der dunklen Macht Stasis am Reisenden für sein Verschwinden rächen will. Die Fremde Exo, die sich als Elsie Bray zu erkennen gibt, zeigt den Hütern, wie sie die Dunkelheit einsetzen können. Auf Europa entdecken die Hüter auch die Tiefensteinkrypta, Geburtsort der Exos. Der Schöpfer dieses Ortes steckt in Banshee-44 - der hat daran aber keine Erinnerung mehr.

Variks hat auf Europa einige Aufgaben für die Hüter.

Saison der Jagd: Xivu Arath, die Schwester von Savathun und Schargott des Krieges, hat mit ihren Zorngeborenen Osiris' Geist Sagira getötet und die Hüter wollen sie rächen. Mithilfe von speziellen Ködern und Spider besiegen wir Xivu Araths Meute sowie ihren Hochzelebranten und treffen auf den neuen Hüter Krähe, der früher unter dem Namen Uldren Sov bekannt war. Seine wahre Identität kennt allerdings nur Osiris.

Saison der Auserwählten: Durch Savathun eingefädelt, greift Xivu Arath die Heimat der Kabale an. Ihre Herrscherin Caitl flieht und sucht Hilfe bei der Vorhut, doch ihr Gesuch endet in einem Konflikt, der durch einen Wettstreit gelöst wird, den die Hüter gewinnen. Ein Vertrag wird mit der Kabalen-Kaiserin geschlossen. Krähe verhindert derweil ein Attentat auf Zavala und die Hüter erfahren, dass Kaiser Calus sein Kabalschiff nutzte, um mit der Dunkelheit zu kommunizieren.

Saison des Spleißers: Da die Vex die Stadt in eine endlose Nacht getaucht haben, bitten Ikora und Osiris den Eliksni Mithrax um Hilfe. Der alte Bekannte der Hüter schafft es nicht, sich selbst in das Vex-Netzwerk zu hacken und Savathuns Diener Quiora, ein Vex-Geist, der für die ewige Nacht verantwortlich ist, zu zerstören. Stattdessen teilt er sein Spleißer-Wissen, mit dem die Vex aufgehalten werden können, mit den Hütern. Die Eliksni und ihre putzigen Babys finden unter dem Schutz von Ikora ein neues Heim in der letzten Stadt. Osiris, der sich schon eine Weile seltsam benommen hat, verschwindet.

Osiris ist nicht der, für den er sich ausgibt.

Saison der Verlorenen: Wie sich herausstellt, hat sich Savathun als Osiris ausgegeben, um die Hüter zu sich zu locken. Die Hexenkönigin steht unter dem Schutz von Mara Sov und benötigt ihre Kräfte, um einen Wurmgott in ihrem Körper loszuwerden. Die Hüter sollen deshalb die Techians, Mara Sovs mächtige Gehilfen, befreien - als Gegenleistung lässt Savathun Osiris frei. Savathun flieht nach dem erfolgreichen Wurmexorzismus, während Mara nun im Besitz des Wurmgottes ist.