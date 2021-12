Destiny 2: Plätzchen backen für "Der Anbruch 2021" leicht gemacht

Zu Weihnachten verschenken Hüter in Destiny 2 keine tödlichen Kugeln, sondern köstliche Kekse. Warum? Na, weil sie während des "Der Anbruch"-Events dafür festlich belohnt werden. In diesem Artikel lest ihr, wie ihr die richtigen Plätzchen backt und euren liebsten NPCs dafür ein paar Geschenke entlockt.

Eva Levante bringt einen Ofen mit, um die Zutaten und Rezepte müsst ihr euch aber selbst kümmern. Auch wenn sie eine Omi ist - die Zeit für alle hunderttausende Hüter Kekse zu backen hat auch sie nicht. Mit der richtigen Anleitung ist das aber ein Klacks. Also aufgepasst:

Wo ihr den Ofen in Destiny 2 herbekommt Zuallererst müsst ihr euch den Ofen bei Eva Levante besorgen. Ohne Ofen gibt es eben auch keine Kekse. Eva findet ihr auf dem Turm direkt vor dem silbrigen Festtagsbaum. Sprecht ihr sie an, bekommt ihr zwei kleine Quests, die ihr ausführen müsst. Danach schaltet ihr den Ofen frei. Dieser lässt euch die Plätzchen mit einem einfachen Klicken backen, sobald ihr alle Zutaten und die nötige Anbruch-Essenz für die Köstlichkeiten zusammengesammelt habt. Hier findet ihr Eva Levante auf dem Turm. Das kann man kaum übersehen.

"Der Anbruch 2021" - Das sind alle Zutaten für die Plätzchen Zutaten erhaltet ihr durch das Töten bestimmter Gegner-Typen oder dem Töten mit bestimmten Waffen oder Fähigkeiten. Die Zutaten droppen dabei zufällig, sie sind also nicht garantiert. In der folgenden Liste könnt ihr nachlesen, was ihr für eine bestimmte Zutat erledigen müsst: Facettenreiche Aromen - Multikills

- Multikills Feinschliff - Finisher

- Finisher Balancierte Aromen - Kills mit Scoutgewehren, Snipern und Bögen

- Kills mit Scoutgewehren, Snipern und Bögen Tolle Textur - Super

- Super Leckere Explosion - Kills mit Raketenwerfern, Granatenwerfern und Granaten

- Kills mit Raketenwerfern, Granatenwerfern und Granaten Scharfer Geschmack - Schwert

- Schwert Unfassbare Hitze - Solar

- Solar E lektrischer Geschmack - Arkus

- Arkus Null-Geschmack - Leere

- Leere Dunkle Glasur - Stasis

- Stasis Persönliche Note - Nahkampf

- Nahkampf Perfekter Geschmack - Präzisions-Kills oder Körpertreffer mit einem Sniper

- Präzisions-Kills oder Körpertreffer mit einem Sniper Kugel-Spray - Kills mit Automatikgewehren, Maschinenpistolen oder schweren Maschinengewehren

- Kills mit Automatikgewehren, Maschinenpistolen oder schweren Maschinengewehren Vex-Milch - Vex töten

- Vex töten Äther-Stange - Gefallene töten

- Gefallene töten Dunkel-Äther-Stange - Hohn töten

- Hohn töten Besessenen Butter - Besessene töten

- Besessene töten Chitin-Pulver - Schar töten

- Schar töten Kabal-Öl - Kabal töten

- Kabal töten Geistesblitz (selten) - Sphären der Macht erschaffen

- Sphären der Macht erschaffen Eine Prise Licht - Sphären der Macht sammeln