Destiny 2: So bereitet ihr euch auf "Die Hexenkönigin" vor - Release, Downtime und alle wichtigen Infos!

Die nächste Erweiterung von Destiny 2, "Die Hexenkönigin", steht vor der Tür und läutet den Anfang vom Ende der Licht- und Finsternissaga ein. Viel Grund zur Freude bieten neue Inhalte, wie eine neue Void-Klasse, ein neuer Raid, Savathuns Thronwelt, ein legendärer Schwierigkeitsgrad, ein neuer Waffentyp, Waffen-Crafting und vieles mehr.

Was ihr vor dem Start von "Die Hexenkönigin" tun könnt

Waffenmeistermaterialien ausgeben: Zuallererst solltet ihr eure Waffenmeistermaterialien, die sich während des letzten Jahres angehäuft haben, ausgeben. Diese Materialien verschwinden mit dem Release der neuen Erweiterung und sind daher nur noch wenige Stunden nützlich. Danach erhält Banshee-44 ein neues Rufsystem.

Glimmer bei Spider kaufen: Auch wer bei Spider ein wenig Glimmer einkaufen will, sollte sich beeilen, denn der NPC taucht mit dem Erscheinen von Savathun ab. Genügend Glimmer ist wichtig, um zum Start der neuen Season einen guten Puffer für allerlei Beutezüge und andere Aktivitäten zu haben.

Engramme abholen: Holt außerdem alle Belohnungen von Zavala (Vorhut), Shaxx (Schmelztiegel), Drifter (Gambit) und vom 14. Heiligen (Prüfung von Osiris) ab.

Den Saisonpass voll ausnutzen: Habt ihr noch Belohnungen in eurem Saisonpass offen, kann es sich lohnen, hier noch ein wenig Mühe hineinzustecken. Alles, was ihr bisher zwar erspielt, aber noch nicht eingesammelt habt, solltet ihr spätestens jetzt abholen, bevor ihr keinen Zugriff mehr auf den Pass habt.

Beutezüge erledigen: Ein Vorrat an fertigen Beutezügen, die ihr in der neuen Saison einlösen könnt, kann euch einen kleinen Vorteil verschaffen. Wichtig ist nur, dass ihr Beutezüge wählt, die nicht mit Inhalten zusammenhängen, die mit Einführung des neuen DLC verschwinden - so etwa die Wirrbucht, Spider oder alte Saison-Missionen. Gleichzeitig solltet ihr noch genug Platz für neue Quests in eurem Inventar für Beutezüge haben.

Inhalte nachholen, die mit dem fünften Jahr verschwinden: Um auf dem aktuellen Stand der Geschichte von Destiny 2 zu stehen, solltet ihr alle wichtigen Inhalte aus der letzten Saison spielen - besonders die Exorzismus-Mission, die erst vor Kurzem hinzugefügt wurde, bereitet euch auf "Die Hexenkönigin" vor. Doch auch andere Inhalte verabschieden sich mit Savathuns Einzug.

Lohnenswerte Momente im Forsaken-DLC von Destiny 2 könnt ihr ab morgen nicht mehr selbst erleben.

Hier seht ihr eine Liste aller Inhalte, die es ab morgen nicht mehr in Destiny 2 gibt. Darunter spielbare Aktivitäten und Kampagnen sowie zahlreiche Materialien, die ihr nur noch bis morgen nutzen und spielen könnt:

Beutezüge, Missionen und Quests aus der Wirrbucht, der Forsaken-Kampagne, der Saison der Jagd, der Saison der Auserwählten, der Saison des Spleißers und der Saison der Verlorenen

Ritual- und Spitzenwaffen-Quests und -Ornamente (die Ausrüstung wird durch das Exotische Archiv "Denkmal der Verlorenen Lichter" erhältlich sein)

Glocke der Eroberungen

Kabal-Gold

Feuerprobenrunen

Herausforderer-Medaillons

Korrumpierte Daten

Korrumpierte Schlüsselcodes

Kryptolith-Köder

Entschlüsselte Daten

Traumzeichen von Eriviks

Traumzeichen von Querim

Traumzeichen von Xavoth

Äther

Ätherische Spiralen

Geist-Fragmente

Geist-Mods: Arkus-Analysator, Solar-Analysator, Leere-Analysator, Omni-Telemetrie, Banshee-Spezial

Waffenmeister-Materialien

Feuerprobenhammer

Imperialer Zugangscode

Abgefangenes Notsignal

Schlüsselcodes

Köder-Mutationen-Finder

Köder-Mods: Beute- und Trophäen-Mods

Mod-Komponenten

Parallax-Bogen

Reine Materienglas-Linse

Aufklärungsdaten

Spleißer-Panzerhandschuh

Adelsstränge

Die Übertragung "Der unbeanspruchte Lichtträger"

Gesuchten-Beutezüge und -Feinde (die Triumphe werden in den Wirrbucht-Triumphe-Bereich verschoben, der wiederum ins Vermächtnis-Archiv verschoben wird)

Waffen-Telemetrie

Wer es nicht mehr schafft, die alten Handlungsstränge nachzuholen, kann sich den gesamten Handlungsverlauf von Destiny bis "Die Hexenkönigin" in unserer kleinen, großen Zusammenfassung zu Gemüte führen.