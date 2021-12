Destiny 2 Wegbereiter-Quest - So bekommt ihr die exotische Pistole

In Destiny 2 könnt ihr während des 30-jährigen Bungie-Jubiläums die Pistole "Wegbereiter" erspielen. Sie wurde nach dem Abbild einer sehr bekannten Waffe aus Halo erschaffen: der Magnum-Pistole. Wie ihr dieses exotische Schmuckstück erhaltet, erfahrt ihr jetzt.

Im Gegensatz zum Gjallarhorn (hier geht es zum Guide), kann jeder Spieler diese Waffe erhalten. Ihr braucht kein Geld für das "30 Jahre Bungie"-Paket auszugeben. Um die Pistole zu erhalten, müsst ihr lediglich die Quest "Magnum Opus" erledigen.

Wegbereiter-Quest in Destiny 2 erklärt - So schließt ihr "Magnum Opus" ab

Habt ihr es nicht schon getan, müsst ihr eine Runde "Mutproben der Ewigkeit" abschließen, um an Xurs neuen Standort zu gelangen - die Ewigkeit. Dort trefft ihr Xur in seiner Schatzkammer an und sprecht mit ihm. Nachdem er euch ein paar Geschenke in die Hand gedrückt hat, könnt ihr die Quest "Magnum Opus" bei ihm einsammeln.

Die Ewigkeit findet ihr unter dem Mond. Sie gleicht einem schwarzen Saturn.

So sammelt ihr die "Seltsamen Münzen"

Jetzt müsst ihr sieben "seltsame Münzen" sammeln, mit denen ihr in Destiny 1 exotische Ausrüstungsteile kaufen konntet. In Destiny 2 bekommt ihr diese Coins zufällig durch die neue 6-Spieler-Aktivität "Mutproben der Ewigkeit", Vorhut-Strikes oder Schmelztiegel-Matches gedropped. Um gleichzeitig euren Rang bei Xur zu verbessern, empfehlen wir die 6-Spieler-Aktivität "Mutproben der Ewigkeit" zu spielen. Ihr startet die Aktivität in der Ewigkeit.

Schließt Beutezüge des Sternenpferdes ab

Könnt ihr diesen Schritt abhaken, müsst ihr drei Beutezüge des geheimnisvollen Sternenpferdes abschließen. Das mystische Pferd findet ihr in Xurs Schatzkammer. Eure Aufgabe besteht daraus, innerhalb einer Runde "Mutproben der Ewigkeit" eine bestimmte Anzahl an Gegnern zu töten und 160000 Punkte zu erlangen. Schafft ihr das nicht, wird das Kopfgeld zurückgesetzt. Bestimmte Waffen oder der höhere Schwierigkeitsgrad der Aktivität geben Bonuspunkte.

Die Beutezüge des Sternenpferdes findet ihr in seinem Verkaufsbildschirm ganz oben.

Habt ihr drei Beutezüge erledigt und habt mindestens den "Seltsamer Gefallen" Rang 4 erreicht, könnt ihr mit Xur sprechen und den goldenen Schlüssel im Verkaufsfenster nehmen. Mit diesem begebt ihr euch nun in das Gebiet der "Mutproben der Ewigkeit".

Findet das "Anormale Objekt"

Das Gebiet findet ihr, wenn ihr gegenüber von Xurs Schatzkammer in den pinken interstellaren Nebel lauft. Dieser teleportiert euch in das Gebiet. Um dort das "Anormale Objekt" im Crypto-Pod zu finden haltet ihr euch rechts, die Quest-Raute weist euch den Weg zu der Höhle, in der ihr nach ein paar Sprungpassagen fündig werdet.

Dort, wo ihr es pink leuchten seht, geht es weiter. Steht ihr im mystischen Nebel, werdet ihr teleportiert.

Ihr habt das Objekt? Dann ab auf den Turm und sprecht mit Banshee-44. Er gibt euch, wonach ihr sucht: den Wegbereiter. Die Quest gilt nun als abgeschlossen und ihr seid um eine exotische Waffe reicher.