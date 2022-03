Diablo 2 Resurrected kostenlos auf Xbox spielen - Free Trial bis nächste Woche verfügbar

Möchtet ihr euch Diablo 2 Resurrected einmal anschauen und herausfinden, ob das Remaster etwas für euch?

Wenn ihr eine Xbox habt, ist jetzt die beste Gelegenheit dazu gekommen, denn es ist aktuell kostenlos spielbar!

Wenige Tage lang umsonst

Die Free Trial von Diablo 2 Resurrected ist für Spieler und Spielerinnen auf Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.

Noch bis zum 21. März 2022 habt ihr kostenlos Zugriff auf das komplette Spiel und könnt euch so einen umfassenden Eindruck von der Neuauflage verschaffen, die im September 2021 veröffentlicht wurde.

Eine Einschränkung gibt es aber: Ihr könnt maximal drei Stunden lang spielen. Euch steht also theoretisch das vollständige Spiel offen, aber eben nur so weit, wie ihr in dieser Zeit kommt. Erzielte Fortschritte lassen sich natürlich in die Vollversion übernehmen.

Die gibt es passend dazu noch für weitere zwölf Tage etwas vergünstigt im Store zu kaufen. Aktuell zahlt für für das Spiel 29,99 Euro statt 39,99 Euro.

Wenn ihr Diablo 2 Resurrected ausprobieren möchtet, begebt euch einfach auf eurer Konsole zum Store, ruft die entsprechende Produktseite auf und holt euch die kostenlose Trial-Version.