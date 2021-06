Die 10 Besten Vampirspiele

Vampire sind die unheimlichen Kreaturen der Finsternis. Nein, sie glitzern nicht im Sonnenlicht, vielmehr sind sie eine tödliche, grausame Waffe in menschlicher Gestalt, die Verführung des ewigen Lebens und der Fluch des endlosen Hungers nach Blut in einem. Kein Wunder, dass diese aufregenden Wesen nicht nur in Büchern und Filmen - mal besser, mal schlechter - und in zahlreichen Spielen jeglicher Genres auftauchen.

Wenn ihr euch mal wieder nach virtuellem Blut sehnt: Hier haben wir 10 der beliebtesten und besten Spiele mit Vampiren für euch.

Castlevania - Symphony of the Night (PS4, Android, Xbox 360...)

Denkt man am Vampire in Videospielen, denkt man sicherlich auch an Castlevania, die Kult-Actionreihe von Konami, die mittlerweile zahlreiche Spiele und sogar eine Netflix-Serie zutage gefördert hat. Zwar gibt es einige Spiele der Franchise, die hier auftauchen könnten, Symphony of the Night ist bei vielen aber sicher besonders beliebt. Es erschien 1997 für die Playstation und erzählt die Geschichte von Draculas Sohn Alucard. Mit ihm begebt ihr euch in ein düsteres Vampirschloss und kämpft euch mit einem 2D-Sidescrolling-Prinzip bis zum Meister der Burg durch. Dazu habt ihr diesmal nicht nur die typische Castlevania-Peitsche, sondern deutlich mehr Waffen zur Auswahl, das ganze vermischt mit zahlreichen nützlichen Items und RPG-Elementen in einem nonlinearen Gruselgemäuer.

So stylisch kann Gothic-Vampir-Action sein

Angebissen? Euren Durst könnt ihr zum Beispiel im Playstation Store stillen (hier im Bundle).

Die Sims 4 Vampire (PC)

Deutlich weniger gruselig und düster als die restlichen Einträge dieser Liste, dafür aber besonders kreativ kommt diese „schaurige“ Erweiterung für die Sims daher. Ähnliche DLCs gab es bereits für die 2. und 3. Edition und brachte blutsaugende Kreaturen mit leuchtend roten Augen in das virtuelle Puppenhaus. Gut, passend zur bunten und fröhlichen Simswelt leeren einem diese Vampire vielleicht nicht das fürchten, aber dafür könnt ihr sie kreativ so gestalten wie ihr wollt - egal ob lässige Teenage-Vampire oder uralter Graf im schwarzen Umhang, nur echt mit passendem Schloss: Euch sind hier keine Grenzen gesetzt. Und natürlich können auch die Sims-Vampire aufregende Fähigkeiten nutzen und sich sogar in Fledermäuse verwandeln.

Besonderes Highlight: Die Gangart der Sims-Vampire

Angebissen? Euren Durst könnt ihr zum Beispiel auf Origin stillen.

Legacy of Kain: Soul Reaver

Hierbei handelt es sich um ein weiteres Retro-Action-RPG aus dem Jahr 1999 - ursprünglich für die PlayStation - in dem Vampire eine zentrale Rolle spielen. Dabei handelt es sich nun aber um den zweiten Teil düsteren Rollenspiel-Reihe von Crystal Dynamics, in dem ihr die Hauptfigur Raziel steuert. Mit ihm schleicht ihr durch die Fantasiestadt Nosgoth, um die ehemaligen Vampirbrüder und ihren Meister Kain zu vernichten und so Rache zu üben - also eher ein Vampirjäger-Spiel, aber die dürfen ja auch mit auf die Liste. Mit verschiedenen Waffen geht es nämlich fünf verschiedenen Vampir-Clans an den Kragen, umrahmt von einer düsteren Gothic-Erzählung und während in Teil 1 noch Kain selbst die Hauptfigur war, ist dieser nun der große Bösewicht der Story.

Gruselige Welt und mittlerweile etwas gruselige Grafik

Angebissen? Euren Durst könnt ihr zum Beispiel auf GOG stillen.

Resident Evil: Village

Die berühmte Capcom-Franchise hat schon vor einigen Spielen aufgehört, eine Zombie-Reihe zu sein. Besonders in diesem neusten 8. Teil der Serie schwenkt der Grusel zunehmend hin zu klassischem Fantasy-Horror mit allerhand Monstern, Werwölfen und natürlich: Vampiren. Die Blutsauger sind nicht die einzigen Bösewichte, die es zu bekämpfen gilt, aber vielleicht besonders berühmt für das namensgebende "Village", denn selbst Resi-Laien konnten sich kaum der imposanten Lady Dimitrescu entziehen. Ob die riesige Dame in weiß nun eine "echte" Vampirin ist, wie man es aus den Geschichten kennt? Darüber lässt sich streiten, aber sie ist gefährlich, charismatisch und trinkt "besonderen" Wein, wenn ihr versteht, was ich meine. Das Popcorn-Horror-Abenteuer um Ethan Winters Strapazen im Gruseldorf darf also schon auf diese Liste, oder?

Die imposante Dame löste einen regelrechten Internet-Hype aus

Angebissen? Euren Durst könnt ihr zum Beispiel auf Steam stillen.

The Elder Scrolls 5: Skyrim

Das war er, Bethesdas letzte große Singleplayer-Titel aus der Welt von Tamriel Ein Spiel, das tausend gute Memes hervorgebracht hat, Fus Ro Dah, Pfeile im Knie und epische Lieder über das Drachenblut. Eine Geschichte, in der man alles sein konnte und(typisch Elders Scrolls) auch noch alles gleichzeitig: Meisterdieb, Erzmagierin oder eben auch Vampir. Wird man in Skyrim von diesen Kreaturen verwundet, kann es sein, dass man selbst zum Blutsauger wird und das ist oft mehr Fluch als Segen. Gut, die Augen leuchten stylish und man verträgt Kälte, aber Sonnenempfindlichkeit ist schon ziemlich anstrengend im Spiel - innerhalb von wenigen in-Game-Tagen kann der Zustand aber noch geheilt werden. Cooler als selbst ein Vampir zu werden sind in Skyrim vielleicht einige spannende und düstere Side-Quests in denen ihr euch auf die Blutsaugerjagd begebt.

Ein Screenshot aus Skyrim... ist das jetzt süß oder gruselig?

Angebissen? Euren Durst könnt ihr zum Beispiel auf Steam stillen.

The Incredible Adventures of Van Helsing

Der Name "Van Helsing" ist Horrorfreunden sicher mehr als bekannt: Man kennt ihn als legendären Vampir-Jäger aus den Dracula-Erzählungen, der in zahlreichen Filmen, Serien und Spielen einen Auftritt hat. Mit diesem düsteren und stylishen Gesellen - besser gesagt mit Van Helsing Junior - schnetzelt ihr euch in diesem Hack and Slay von 2013 leidenschaftlich durch Horden von Kreaturen. Unterstützt werdet ihr dabei von Geisterdame Lady Katarina. Vampire sind in der düsteren Welt von Borgovia zwar nicht eure einzige Sorge oder XP-Quelle, als bekannter Wiedergänger-Schreck hat es Van Helsing aber natürlich auch mit Blutsaugern zutun. In der Spielwelt, die an das 19. Jahrhundert angelehnt ist, hat verrückte Wissenschaft die Erde korrumpiert und fiese Monster auf den Plan gerufen. Tragische Vampirgeschichten gibt es hier weniger, dafür umso mehr Horror-Action und eine gute Portion bissigen Humor.

So cool kann Monsterjagd aussehen!

Angebissen? Euren Durst könnt ihr zum Beispiel auf GOG stillen.

The Witcher 3: Wild Hunt

Hexer Geralt stellt sich im dritten Abenteuer der Witcher-Reihe wieder zahlreichen bösartigen Monstern mit seinem Silberschwert. Zu seinen Aufträgen als Kreaturenjäger fallen natürlich auch Vampire, eine besondere Rolle spielen sie aber vor allem im zweiten DLC mit dem bezeichnenden Namen Blood and Wine. Darin begibt sich Geralt auf eine Mission in das abgelegene Gebiet von Toussaint führt, das vom Krieg unberührt geblieben ist. Dort warten allerdings andere Gefahren auf ihn, die wir hier noch nicht zu viel verraten, da es die Story des DLCs spoilern würde. Generell haben Vampire in der Witcher-Welt zwei Formen, wie man das oft aus Gruselgeschichten kennt: eine täuschend menschliche und eine monströse mit ledrigen Fledermausschwingen und mächtigen Fangzähnen. Gerade die zweite Gestalt sieht so gar nicht niedlich und romantisch aus, sondern genauso grausam und gefährlich, wie Vampire eben sein sollten, oder?

Das DLC-Cover sagt schon ziemlich genau, worum es gehen könnte, oder?

Angebissen? Euren Durst könnt ihr zum Beispiel auf Steam stillen (der DLC).

Vampires Dawn 3 - The Crimson Realm

Hierbei handelt es sich wohl um den größten Geheimtipp der Liste, denn Vampires Dawn ist nicht gerade AAA, sondern eher ein Nischen-Spiel eines einzelnen Entwicklers aus Deutschland, Alexander Koch. Die tiefgründige Blutsauger-Welt erfreut sich aber trotzdem einer leidenschaftlichen Fangemeinde. Bei diesem Titel handelt es sich um eine Rollenspiel-Reihe in RPG-Maker-Optik und Anime-Touch, die dieses Jahr den dritten Teil erhalten hat. Nein, die Grafik ist es nicht, was dieses Vampirspiel macht, im Gegenteil, denn die Erzählung, Dialoge und Figuren schaffen es, auch bei simpler Optik eine dichte Gruselatmosphäre mit moralischen Dilemmata und tragischen Momenten zu erzählen. Der neuste Teil von diesem Jahr dreht sich um Vampir Asgar Serrans und den verzweifelten Überlebenskampf der Menschheit.

Von wegen knuffige Pixelwelt - in Vampires Dawn 3 wird es nachdenklich und blutig

Angebissen? Euren Durst könnt ihr zum Beispiel auf Steam stillen.

Vampire the Masquerade: Bloodlines

Dieses Blutsauger-RPG basiert ursprünglich auf dem gleichnamigen Pen and Paper Vampire the Masquerade aus dem Spieluniversum der World of Darkness. Das Rollenspiel basiert vor allem auf psychologischem Horror, düsteren Situationen und tiefgründigen Vampir-Konflikten. Diese Aspekte verbindet das Videospiel mit Action-Kämpfen aus der Ego-Perspektive. In Bloodlines spielt ihr selbst einen Blutsauger im modernen Los Angeles. Dort setzt ihr euch mit verschiedenen Vampir-Clans auseinander, erfüllt zahlreiche bedrohliche Nebenmissionen in der unbarmherzigen Stadt, verwendet verschiedene Waffen, um euch zu verteidigen und verbessert eure Vampir-Fähigkeiten.

Was wäre, wenn moderne Untote unter uns wären?

Angebissen? Euren Durst könnt ihr zum Beispiel auf Humblebundle stillen.

Vampyr

Dabei handelt es sich vielleicht um eines der ambitioniertesten Blutsauger-Projekte der letzten fünf Jahre, denn in diesem Titel von 2018 spielen die Blutsauger und deren Leben, kämpfen und leiden die Hauptrolle. Die Bezeichnung Vampirspiel hat es sich daher besonders verdient. In diesem ARPG übernehmt ihr die Rolle von Dr. Jonathan Reid, einem Arzt im London der 1918, der eigentlich die Bevölkerung vor einer rasierenden Seuche heilen soll - als auf einmal der Blutdurst in ihm erwacht. Das RPG sahnte vielleicht nicht überall die besten Kritiken ab, die Atmosphäre und die drastische Vampir-Geschichte sind aber sicherlich ein Meilenstein für Blutsauger-Fans. Dieses Spiel wirft jedenfalls die Frage auf, warum so wenige Projekte die Geschichte eines Vampirs als Hauptfigur erzählen - die zerrissenen und zerreißenden Kreaturen geben so viel Tiefgang her.

Düster, düsterer, Vampyr.

Angebissen? Euren Durst könnt ihr zum Beispiel auf Steam stillen.

Was mir bei der Recherche aufgefallen ist: Es gibt zu nicht so viele aktuelle, gute Titel mit Vampiren, da wünschen Blutsauger-Fans sich sicherlich mal wieder Nachschub. Viele hofften da auf den zweiten Teil von Vampire the Masquerade: Bloodlines, doch wann dieser kommt und wie er aussehen wird, steht nach vielen strukturellen Umstrukturierungen in den Sternen.

