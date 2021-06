Die 11 besten Wikinger-Spiele - Mehr als nur AC: Valhalla!

Brutal, bärtig und brüllend - so kennen wir die Wikinger. Ob in einem historisch weitgehend korrekten Setting oder mit Fantasy-Elementen aus der nordischen Mythologie, das Volk der Wikinger mit all ihren Bräuchen und ihrem aggressiven Kampfstil sind aus der Welt der Videospiele kaum mehr wegzudenken. Die eisigen Landschaften und die Mobilität auf See machen das Setting der nordischen Kämpfer zu einem Paradies für neue Geschichten in einer alten Zeit. Von malerisch über blutig und von lustig bis ernst ist in dieser Liste der besten Wikinger-Spiele alles dabei:

Jotun: Valhalla Edition (2015 - PC, Konsolen)

Thora erleidet ein Schicksal, vor dem sich alle Wikinger fürchten - sie stürzt von einem Turm in den Tod. Was ist daran nun so schlimm? Durch ihren unehrenhaften Tod bleibt ihr der Zugang nach Walhalla verwehrt. Aus Mitleid bieten die Götter ihr eine zweite Chance. Wenn sie es schafft alle sogenannten Jotun im Kampf zu besiegen, darf sie sich zu Odin an den Tisch setzen. Neben den recht einfach gestrickten Kämpfen, die euch trotzdem ins Schwitzen bringen, gibt es auch allerlei Rätsel auf eurem Weg in die heiligen Hallen. Ein Kinderspiel ist die Reise dorthin jedenfalls nicht.

Jotun: Valhalla Edition

Interesse? Für PC gibt es Jotun: Valhalla Edition auf Steam

Northgard (2017 - PC, Konsolen)

Deutlich weniger Action aber dafür umso mehr Köpfchen verlangt Northgard von euch ab. In diesem Aufbau-Strategie-Spiel für Wikinger-Fans übernehmt ihr die Leitung eines von vielen wählbaren Clans mit speziellen Eigenschaften und errichtet eine Siedlung. Die Bewohner besitzen viele Bedürfnissen, die alle gedeckt werden wollen: Hunger, Wärme, Spaß und vor Allem der Schutz vor wilden Bestien und gegnerischen Clans. Gewinnen könnt ihr durch unterschiedliche Herangehensweisen. Die stumpfe Eroberung, das Erlangen von Ruhm oder Wissen und auch durch den Handel mit anderen Clans könnt ihr den taktischen Kampf gewinnen. Ihr könnt Northgard wahlweise alleine in der Kampagne, im Online-Koop oder gegen eure Freunde spielen - die niedlichen Dörfer abbrennen macht einfach am meisten Spaß, wenn ihr das Opfer dabei auch leiden hört.

Northgard

Interesse? Für PC gibt es Northgard auf Steam

Hellblade: Senua's Sacrifice (2017 - PC, Konsolen)

Ganz und gar nicht niedlich ist dieser Vertreter der Wikinger-Games. Nachdem die junge Kriegerin Senua alles verloren hat, begibt sie sich auf eine Reise hinab nach Helheim, die Hölle der nordischen Mythologie, wenn ihr so wollt. Dort will die die Seele ihres verstorbenen Geliebten retten. Ihr Trip in die Hölle ist natürlich kein Zuckerschlecken - vor allem, weil Senua von mentalen Erkrankungen wie Depressionen und Schizophrenie heimgesucht wird. Wahnvorstellungen, Stimmen im Kopf und brutale Albträume sind ein ständiger Begleiter, egal ob sie gerade über einen Schmalen Steg balanciert oder sich im Kampf befindet. Durch eine sehr realistische Darstellung dieser krankhaften Zustände bietet das Game trotz seiner eher kürzeren acht Stunden Spielzeit eine besonders intensive Erfahrung in der nordischen Unterwelt.

Hellblade: Senua's Sacrifice

Interesse? Für PC gibt es Hellblade: Senua's Sacrifice auf Steam

Ancestors Legacy (2018 - PC, Konsolen)

Noch mehr Wikinger-Strategie gibt es bei "Ancestors Legacy" - nur deutlich düsterer und brutaler als bei Northgard. In diesem teambasierten Echtzeit-Strategiespiel stehen kriegerische Auseinandersetzungen im Vordergrund. Das ist auch nicht verwunderlich, denn die Wikinger treffen auf dem Schlachtfeld auf Angelsachsen, Slawen und deutsche Ritter. Wer die Geschichte des mittelalterlichen Europas kennt, weiß, dass ein solches Treffen kaum ohne Blutvergießen enden kann. Damit ihr nicht mit abgeschlagenen Hörnern heimkehrt müsst ihr Basen und Ressourcen taktisch klug einsetzen und die Vorteile eurer Umgebung ausnutzen.

Ancestors Legacy

Interesse? Für PC gibt es Ancestors Legacy auf Steam

For Honor (2017 - PC, Playstation, Xbox)

Für die Ehre kämpfen nicht nur Wikinger, sondern auch Samurai, Ritter und Wu Lin. Diese vier Krieger-Klassen kämpfen in Ubisofts Third-Person-Multiplayer in großen Schlachten, aber auch in Eins-gegen-Eins-Duellen um die Vorherrschaft. Ganz historisch korrekt ist dieses Actionspektakel natürlich nicht - viel eher schafft der Titel ein Szenario frei nach dem Motto "was wäre wenn". Im Gegenzug bietet es komplexes Kampfsystem, das ihr mit perfekt platzierten Angriffen, Paraden und Blocks meistern könnt. Obwohl das Game bereits 2017 erschienen ist, wird es immer noch mit neuen Karten, Helden und Verbesserungen gefüttert.

For Honor

Interesse? Für PC gibt es For Honor auf Steam

The Banner Saga Trilogy (2018 - PC, Konsolen)

Dürfen wir zu den Wikingern auch noch ein bisschen Rollenspiel servieren? Sehr schön, dann empfehlen wir "The Banner Saga Trilogy". Wir hätten die Jahrgänge 2014, 2016 und 2018 zur Auswahl - allesamt handgezeichnet und mit einem wunderschönen Soundtrack versehen. Die Banner Saga entführt euch in eine nordisch inspirierte Welt, in der ihr eine bunt gemischte Wikingerkarawane gegen einen mysteriösen Feind verteidigen müsst. Die Vorbereitung für die Kämpfe gegen den humanoiden Feind steht im Vordergrund des Games, während ihr mit jeder eurer Entscheidungen die Geschichte beeinflusst. Neben dem offensichtlichen Gegner steht ihr jedoch auch vor anderen taktischen Herausforderungen, wie beispielsweise der Versorgung eurer Kameraden.

The Banner Saga Trilogy

Interesse? Für PC gibt es The Banner Saga Trilogy auf Steam

God of War 4 (2018 - Playstation)

Natürlich darf God of War in dieser Liste nicht fehlen. Neben den griechischen Gottheiten hat Kratos inzwischen auch die Welt der nordischen Götter ein wenig aufgewühlt. Ein ruhiges Leben mit seinem Sohn Atreus, vielen auch als "Boy" bekannt, ist dem muskelbepackten Papa einfach nicht vergönnt. Nun wollen ihm die Asen an den Kragen. Mit seiner schweren Wikinger-Axt nimmt es der Kriegsgott mit Odins Verwandtschaft auf. Der vierte Teil von God of War bietet also viel Action aber auch eine emotionale Geschichte, denn mit seiner Rolle als Vater, muss sich Kratos nun auch Herausforderungen stellen, die sich nicht mit einer scharfen Axt lösen lassen. Die menschliche Seite des glatzköpfigen Griesgrams hebt den Titel von seinen Vorgängern ab und gibt dem Game eine inhaltliche Tiefe, die sich keinesfalls mit den brutalen und komplexen Kämpfen beißt.

God of War 4

Interesse? Für PC gibt es God of War 4 im PlayStation-Store

The Elder Scrolls V: Skyrim (2011 - PC, Konsolen)

Auch wenn der Dovahkiin nicht direkt ein Wikinger ist - ebenso wenig wie Kratos - so ist Skyrim doch das nordischste aller Elder-Scrolls-Spiele. Das Setting ist stark an das der nordischen Mythologie angelehnt. Wir finden gehörnte Helme, das Volk der Nord, ein Walhalla (das hier Sovngarde heißt) und die frostige Landschaft von Himmelsrand. Mit Mods lassen sich auch Langboote, authentische Wikinger-Waffen und passende Kleidung in das Rollenspiel bringen. Der Fokus liegt jedoch auf der Drachenmagie, die ihr als Held einer alten Prophezeiung in euch aufnehmen und nutzen könnt. Skyrim bietet etliche Quests und unzählige Spielstunden, in denen ihr Bürgerkriege lösen, Vampire jagen, Jungfrauen in Nöten helfen und Untote töten könnt. Skyrim ist so vielseitig, dass seine Spieler auch nach hunderten von Stunden vor den Bildschirm fesseln kann - eine Reise, die den Göttern würdig wäre.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Interesse? Für PC gibt es Skyrim auf Steam

Assassin's Creed Valhalla (2020 - PC, Playstation, Xbox)

Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich Assassin's Creed dem Zeitalter der Wikinger widmet. Als vollbärtiger Assassine führt ihr eure Krieger gegen den angelsächsischen König an. In der Rolle von Haupfigur Eivor, die ihr als Frau oder Mann spielen könnt, bereist ihr eine offene Welt, in der ihr zwischen dem kalten Norwegen und dem England aus dem Jahr 870 umherfahren könnt. Geschichtsfans finden wie immer viele Parallelen zu den realen Geschehnissen aus dieser Zeit und auch die von Göttern geprägte Kultur der Wikinger wurde an vielen Stellen eingebracht. Die Wikinger-Horde glänzt in großen Schlachten, während sich das Schleichen mit Eivor wenig wikinger-mäßig anfühlt. Kaputze ab und auf sie mit Gebrüll!

Assassin's Creed Valhalla

Interesse? Für PC gibt es Assassin's Creed Valhalla im Epic Games Store

Valheim (2021 - PC)

Das Wikinger-Genre hat dieses Jahr mit Valheim einen ordentlichen Auftrieb bekommen. In der Nachwelt der nordischen Mythologie kämpft ihr im wahrsten Sinne um die Gunst des Gottes Odin. Uralte Monster plagen die Ruhestätte der gefallenen Krieger und ihr müsst euch in der Wildnis durchschlagen, um diese Kreaturen des Chaos zu besiegen. Bevor ihr stark genug dafür seid, müsst ihr in klassischer Survival-Manier Häuser, Boote und Waffen bauen. Die malerischen aber gleichzeitig tödliche Welt könnt ihr allein oder mit bis zu neun weiteren Spielern erkunden. Was wäre ein Wikinger auch ohne seine Brüder und Schwestern?

Valheim

Interesse? Für PC gibt es Valheim auf Steam

Volgarr The Viking (2013 - PC)

Ein Wikinger-Game für Retro-Fans? Auch in dieser Nische gibt es einen würdigen Vertreter. Volgarr The Viking ist ein Sidescroller mit 16-Bit-Pixel-Art-Stil. In sieben Welten und mehrere Enden begegnen euch viele herausfordernde Gegner und Umgebungen, die euch daran hindern, ans andere Ende des Bildschirms zu gelangen. Für eine gemütliche Zocker-Session am Sonntag-Nachmittag ist Volgarr The Viking nichts - hier müsst ihr wirklich die Zähne zusammenbeißen. Wer die nötige Leidenschaft mitbringt, sollte mit dem kurzen, aber knallharten Abenteuer seinen Spaß haben.

Volgarr The Viking

Interesse? Für PC gibt es Volgarr The Viking auf Steam