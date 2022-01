Die 20 interessantesten Spiele im Jahr 2022 - Neuauflagen, Fortsetzungen und neue Ideen

Wie definiert ihr ein interessantes Spiel? Für mich sind es Spiele, die etwa in ihrer Nische für Aufmerksamkeit sorgen, etwas Neues ausprobieren. Dinge, bei denen ein (Mega-)Erfolg nicht zwingend garantiert oder abzusehen ist (dafür haben wir unsere Liste mit den vielversprechendsten Spielen 2022). Spiele, die hier und da ein wenig unter dem Radar fliegen, aber das Potenzial dazu haben, in ihrem jeweiligen Genre ein echter Kracher zu sein. Wenn denn alles stimmt und gut umgesetzt wird. Was wir im Vorfeld selten zu 100 Prozent wissen.

Bei diesen Spielen könnte das der Fall sein:

Triangle Strategy Hübsch sieht Triangle Strategy in jedem Fall aus. Aus der isometrischen Perspektive steuert ihr hier Serenoa, Erbe von Haus Wolffort, durch die fantasievolle Spielwelt und sollt eine vielschichtige Handlung erleben, deren Verlauf ihr durch eure Entscheidungen beeinflusst. Immer wieder absolviert ihr obendrein rundenbasierte Kämpfe, bei denen ihr alle taktischen Möglichkeiten geschickt ausnutzen müsst, um das Schlachtfeld siegreich zu verlassen. Iso-Perspektive? Hübsche Grafik? Rundenkämpfe? Count me in! Am 3. März 2022 erscheint Triangle Strategy erst einmal exklusiv für Nintendo Switch. Triangle Strategy

Scorn Ein bisschen eklig wird es im First-Person-Horror-Adventure Scorn, zumindest ausgehend von dem, was wir bisher so gesehen haben. Look und Stil des Spiels schreien nach den Werken von H.R. Giger, es gibt definitiv schlechtere Vorbilder als das. Am Ende muss dann aber noch das Gameplay stimmen. Ihr verliert euch in Scorn in einer Traum-artigen Welt, in der jeder Bereich seine ganz eigene Thematik, Rätsel und Charaktere hat. Könnte interessant für Horror-Fans werden, wenn alle Einzelteile gut ineinandergreifen, Atmosphäre und Gameplay stimmen. Scorn erscheint im Oktober 2022 für PC und Xbox Series X/S. Scorn

Dune: Spice Wars Passend zum neuen, erfolgreichen Dune-Film rückt das Franchise auch in der Welt der Videospiele endlich mal wieder ein wenig mehr in den Fokus. Ein neues Projekt ist Dune: Spice Wars von den Machern von Northgard. Es wird ein Echtzeit-Strategiespiel mit 4X-Elementen, in dem es natürlich um die Vorherrschaft auf dem Wüstenplaneten und um die Kontrolle über das Spice geht. Mithilfe verschiedener Methoden könnt ihr versuchen, euch hier gegen die anderen Häuser durchzusetzen - ob durch Politik, Wirtschaft oder offenen Krieg. Dune: Spice Wars soll 2022 auf dem PC in den Early Access starten. Dune: Spice Wars

Homeworld 3 Lange hat's gedauert, aber nun ist endlich ein Homeworld 3 absehbar. Im dreidimensionalen Weltraum übernehmt ihr erneut die Kontrolle über euer Mutterschiff und eure Flotte, könnt euren Gegner aus der Richtung angreifen, aus der ihr möchtet. Ihr könnt die Umgebung unter anderem als Deckung verwenden oder euren Feind in einen Hinterhalt locken. Fener erwartet euch ein brandneuer Koop-Modus, der das RTS-System der Reihe mit einer Rogue-like-Struktur verknüpft und euch zu zweit eine Reihe an Flottenkämpfen bestreiten lässt. Ob es Teil drei gelingt, an die guten Voränger anzuknüpfen, erfahren wir im 4. Quartal 2022, wenn es für den PC erscheinen soll. Homeworld 3

Metal Slug Tactics Metal Slug kehrt zurück, aber ganz anders, als ihr es von früher kennt. Aus dem Run 'n Gun wird in Metal Slug Tactics ein Taktik-RPG mit Rogue-like-Elementen, das ihr aus der Vogelperspektive spielt. Bekannte Charaktere erwarten euch hier, mit denen ihr erneut in den Kampf zieht, gemeinsame Angriffe ausführt und weitere Waffen sowie Boni freischaltet, um ihre Feuerkraft zu verbessern. Sieht stylisch aus und könnte der Serie neues Leben einhauchen. Wie gut dieses Vorhaben gelingt, erfahren wir irgendwann im Jahr 2022 auf PC und Nintendo Switch. Metal Slug Tactics

Redfall Arkane Austin, das Studio hinter Prey und Dishonored, wagt sich mit Redfall an einen Open-World-Koop-Shooter. Im Mittelpunkt steht die Insel Redfall in Massachusetts, die von Vampiren überrannt und von der Welt abgeschnitten ist. Nun liegt es an euch und bis zu drei Mitstreitern oder Mistreiterinnen, mit den Vampirhorden fertigzuwerden. Und das sind mehr als nur normale Vampire, manche von ihnen haben mächtige Kräfte entwickelt - und dann gibt es noch Menschen, die die Blutsager verehren und in deren Reihen aufgenommen werden möchten. Könnte ein unterhaltsamer Koop-Spaß werden. Wozu Arkane spielerisch in der Lage ist, haben sie ja bereits zu Genüge bewiesen. Redfall soll im Sommer 2022 für PC und Xbox Series X/S erscheinen. Redfall

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge Dotemu schwimmt weiter munter auf der Retro-Welle und nimmt sich in einem weiteren neuen Spiel die Ninja-Turtles. Und seien wir mal ehrlich, im ersten Material weckt das doch nostalgische Gefühle, oder nicht? Wenn dann noch spielerisch alles stimmt, könnte uns hier ein echt cooles Retro-Abenteuer erwarten, das euch direkt in die 80er Jahre versetzt. Den Machern zufolge ist nämlich alles im Spiel direkt von der 1987er Fernsehserie inspiriert. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge soll 2022 für, soweit wir bisher wissen, PC und Nintendo Switch erscheinen. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Starship Troopers: Terran Command Hey, mal wieder ein neues Spiel zu einem meiner Lieblingsfilme. Als Echtzeitstratege die Mobile Infanterie übernehmen und die Soldaten in den Tod… äh, in den Kampf schicken? Klingt nicht nach der schlechtesten Idee. Und es ist eines der wenigen Spiele, in dem ich über viele Bugs hinwegsehen kann. Natürlich sind die Alien-Insekten in der Überzahl und am Ende kommt es darauf an, ob ihr die richtigen Taktiken austüftelt, um dieses Ungleichgewicht auszugleichen. Mal sehen, wie gut die Entwickler das am Ende hinbekommen. Die Veröffentlichung von Starship Troopers: Terran Command ist für den 31. März 2022 auf dem PC geplant. Starship Troopers: Terran Command

Forspoken Square Enix schickt 2022 mit Forspoken eine brandneue Fantasy-IP ins Rennen. Es geht um die aus New York City stammende Frey Holland, die auf mysteriöse Art im Land Athia landet, wo sie plötzlich Zauber und Magie nutzen kann. Dort begibt sie sich auf die Suche nach einem Weg nach Hause, während sie gleichzeitig den Bürgern von Athia zur Seite steht, die sie als ihre letzte Hoffnung im Kampf gegen böse Mächte betrachten. Dazu erkundet ihr wie weitläufige Welt unter anderem mithilfe von Magie-beeinflussten Parkour-Elementen. Forspoken erscheint am 24. Mai 2022 für PC und PlayStation 5. Forspoken

Oxenfree 2: Lost Signals Oxenfree kann man durchaus als Überraschungshit zählen, der jetzt mit Oxenfree 2: Lost Signals eine Fortsetzung bekommt. Euch erwartet ein ähnlich narratives Spiel wie im Vorgänger, während ihr euch mit Zeitreisen, Zeitrissen und anderen, mysteriösen Vorkommnissen rund um die alte Bergbaustadt Garland befasst. Und dabei habe ich die seltsamen Erscheinungen, schwimmenden Dreiecke und Frauen mit fragwürdigen Frisuren noch gar nicht erwähnt. Es ist wohl davon auszugehen, dass alle, die mit Teil eins ihren Spaß hatten, auch hier wieder voll eintauchen können. Oxenfree 2: Lost Signals erscheint irgendwann 2022 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und PlayStation 4. Oxenfree 2: Lost Signals

Star Trek: Resurgence Während ich weiterhin vergeblich auf ein Elite Force 3 oder Armada 3 warte, gibt's mit Star Trek: Resurgence endlich mal wieder ein neues Spiel im Trek-Universum. Das spielt wiederum kurz nach den Geschehnissen von The Next Generation, dürfte daher vor allem auch die ansprechen, denen die Zeitperiode rund um Captain Picard am ehesten zusagt. Im Mittelpunkt stehen die erste Offizierin Jara Rydek und Ingenieurfähnrich Carter Diaz, die ein dunkles Geheimnis rund um zwei Zivilisationen aufdecken. Hinter dem Projekt stecken ehemalige Telltale-Entwickler mit einem neuen Studio, das Ganze geht also spielerisch in eine ähnliche Richtung. Star Trek: Resurgence soll im Frühling 2022 - komplett, nicht im Episodenformat - für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und PlayStation 4 erscheinen. Star Trek: Resurgence

System Shock Remake Schon seit längerer Zeit in Arbeit, 2022 soll es endlich kommen, das Remake des Klassikers System Shock. Auf einer verlassenen Raumstation müsst ihr in einer feindlichen Umgebung überleben und bekommt es dabei mit der bösartigen KI SHODAN (Sentient Hyper-Optimised Data Access Network) zu tun. Deren Ziel ist nichts Geringeres als die Zerstörung der Menschheit, das wollt ihr natürlich verhindern! Das Kern-Gameplay des Originals soll dabei erhalten bleiben, während alles rundherum (und natürlich auch spielerisch ein wenig) modernisiert wird. Für viele mit Sicherheit die erste Möglichkeit, dieses Spiel zu erleben. System Shock soll dieses Jahr für PC, PlayStation und Xbox erscheinen. System Shock Remake

Stargate: Timekeepers Strategisch geht es in Stargate: Timekeepers zur Sache, einem neuen Spiel der Macher von Hard West und Phantom Doctrine. Die Story knüpft an das Ende der siebten Staffel von Stargate SG-1 an, geht von da aus aber in 14 Missionen in eine neue Richtung. Ihr übernehmt Commander Eva McCain und ihr Team, die SG-1 im Kampf gegen die Flotte von Anubis unterstützen. Dabei gerät das Team unter anderem in eine Zeitschleife und muss versuchen, wieder aus dieser zu entkommen. Dazu führt ihr euer Team möglichst heimlich durch die Level und setzt ihre Fähigkeiten ein, um Gegner leise auszuschalten. Erscheinen soll Stargate: Timekeepers im Laufe des Jahres für den PC. Stargate: Timekeepers

Stalker 2: Heart of Chernobyl Jahrelang wurde über eine Fortsetzung des 2007 veröffentlichten Stalker: Shadow of Chernobyl spekuliert und über das Schicksal von Entwickler GSC Game World geredet. Jetzt kommt der Nachfolger und das schon in nicht allzu ferner Zukunft. Stalker 2 führt euch in eine nahtlose, offene Welt (64 km²) in der radioaktiv versuchten Zone, in der ihr verschiedene Umgebungen erkundet und es mit zahlreichen Feinden und Fraktionen zu tun bekommt. Gleichzeitig sucht ihr erneut nach den wertvollsten Artefakten und Geheimnissen der Zone. Ob Stalker 2: Heart of Chernobyl das hält, was die Fans erwarten, erfahren wir ab dem 28. April 2022 auf PC und Xbox Series X/S. Stalker 2: Heart of Chernobyl

GhostWire: Tokyo Tokio wird von übernatürlichen Kräften heimgesucht, obendrein sind sämtliche Einwohner durch das Wirken eines gefährlichen Okkultisten verschwunden. Kann halt mal passieren. Gefällt euch aber nicht, dafür verbündet ihr euch mit einem mächtigen Geisterwesen und versucht in GhostWire: Tokyo, all das wieder in Ordnung zu bringen. Nachdem ihr euch mithilfe eurer Elementarfähigkeiten um die Yokai, rachsüchtige Geister und mehr gekümmert habt, die sich an bekannten Orten in Tokio tummeln. Das übernatürliche Abenteuer in GhostWire: Tokyo beginnt 2022 auf PC und PlayStation 5. GhostWire: Tokyo

Test Drive Unlimited: Solar Crown Test Drive Unlimited kehrt zurück, am Steuer von Solar Crown sitzt diesmal KT Racing (WRC-Reihe, V-Rally 4) - und Alain Jarniou (TDU 1 und TDU 2) ist auch mit an Bord. Gute Voraussetzungen für Fahrspaß im 1:1 nachgebauten Hongkong? Viele Details sind bisher nicht bekannt, bestätigte Automarken sind aber schon einmal Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg, Apollo, Dodge und Bugatti. Ein paar Fragezeichen gibt es noch, zumal wir bisher kein Gameplay zu sehen bekamen, aber wenn der Titel an die Unlimited-Spiele anknüpfen kann, wäre das nichts Schlechtes. Test Drive Unlimited: Solar Crown soll am 22. September 2022 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Test Drive Unlimited: Solar Crown

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Ein neues Final Fantasy, diesmal aber anders! Hinter Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin stecken Koei Tecmo und Team Ninja, erwartet also, dass es entsprechend actionreich zur Sache geht. Im Kampf kommen dabei bekannte Aktionen und Fertigkeiten aus Final Fantasy zur Geltung, ebenso verschiedene Waffenfertigkeiten. Eure Waffe bestimmt dabei euren Job, durch den Waffenwechsel im Kampf könnt ihr dort also auch euren Job anpassen. Ferner spielt ihr nicht nur alleine, sondern könnt mit bis zu drei Spielern oder Spielerinnen im Online-Modus die Story und Nebenmissionen absolvieren. Möglich ist das ab dem 18. März 2022, wenn Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC veröffentlicht wird. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

CrossfireX CrossfireX verspricht nur Multiplayer-Spaß als kostenlos spielbarer Shooter. Nein, es gibt auch eine dazugehörige Kampagne, hinter der niemand geringeres als das Alan-Wake-Entwicklerstudio Remedy steckt. Bei einem Preview-Event im Jahr 2021 sah das schon alles andere als schlecht aus, Remedy kann also euch Ego-Shooter! Im Crossfire-Universum bekämpfen sich die beiden Söldnerfraktionen Global Risk und Black List. Während Global Risk sich um Stabilität und Sicherheit bemüht, geht es Black List darum, Chaos zu verursachen. Ab dem 10. Februar 2022 könnt ihr euch selbst davon überzeugen, dann erscheint CrossfireX für Xbox Series X/S und Xbox One. CrossfireX

Tunic Ein kleiner, niedlicher Fuchs, der durch eine hübsch anzuschauende Welt zieht. Tunic spielt iht aus der isometrischen Perspektive und es erinnert auf den ersten Blick ein wenig an Zelda. Nachdem ihr an einem mysteriösen Strand angespült wurdet, müsst ihr die Spielwelt erkunden und deren Geheimnisse lüften. Ihr nehmt es mit Gegnern auf, sammelt Items, löst Rätsel und bekämpft mächtige Bossgegner, ob tief unter der Erde oder hoch über den Wolken. Tunic erscheint bereits am 16. März 2022 für den PC, Xbox Series X/S sowie Xbox One. Tunic