Die 5 besten Last-Minute-Gaming-Geschenke, die ihr jetzt noch bestellen könnt!

Weihnachten rückt immer näher und der Druck wächst, wenn man einem lieben Gamer noch dringend eine tolle Freude machen will. Zu diesem Zweck hätten wir hier 5 besondere Special-Editions, die ihr jetzt noch bestellen könnt und die größtenteils sogar noch rechtzeitig ankommen dürften - vielleicht findet ihr ja Inspiration?

Das Paket besteht aus dem Open-World-Spiel für den PC in einem Steelbook, besonderen Artworks, einer kleinen 5 cm Wikinger-Statuette und vor allem einer 30 cm großen Female-Eivor-Figur. Das Ganze kostet normalerweise 199,99 Euro, aktuell ist das Teil im Store von Ubisoft aber um ganze 50 % reduziert. Falls ihr also einen AC-Fan zu Weihnachten überraschen wollt, der sich auch über die Sammelfigur freut, seid ihr hier vielleicht an der richtigen Adresse.

Ein Jahr ist vergangen seit dem Release von Cyberpunk und ja, damals waren viele nicht so begeistert, wie zuerst gehofft. Mittlerweile hat das Open-World-Spiel in der futuristischen Stadt Night City aber jede Menge Updates und Fixes erhalten, da kann man sich das Ganze doch noch mal gönnen, oder? Vielleicht sogar als Sammler-Edition für alle, die Lust auf Zusatz-Inhalte wie Steelbox, eine 25 cm hohe V-Figur, Anstecker, Schlüsselanhänger und mehr haben. Das Ganze gibt es aktuell bei Gamestop.

Das neuste Metroid setzte dieses Jahr auf klassische Side-Scrolling-Action, die richtig gut aufging, die besonderen Editionen des Spiels waren aber rasant schnell ausverkauft. Jetzt könnt ihr euch das Ganze wieder holen, zum Beispiel für 144,00 Euro bei Otto.de. Ob es einem das Geld wert ist, muss natürlich jeder selbst sehen, denn eine Sammelfigur oder Ähnliches gibt es nicht dazu. Echte Fans freuen sich aber bestimmt trotzdem über die Box-Variante mit speziellen Holo-Karten und Artbook.

Wenn ihr euch das Teil günstiger schnappen wollt und euch traut, geht das natürlich auch über Verkaufsseiten wie zum Beispiel Ebay und Konsorten. Da müsst ihr aber natürlich immer sehen, ob ihr den Anbieter verlässlich findet - vor allem, weil man damit möglicherweise Scalper unterstützt.

Falls ihr lieber auf Figuren setzen wollt, geht das auch für den kleinen Geldbeutel: Die Metroid-Dread-Amiibos gibt es schon für 29,99 Euro bei Amazon.

Eines der großen Japan-RPGs dieses Jahr, vielleicht sogar das größte 2021: Tales of Arise. Für alle Freunde ewig langer Anime-Fantasy gibt es auch eine besondere Edition für die Xbox Series X/S mit einem Steelbook, zwei 18 cm großen Figuren aus dem Spiel (Alphen und Shionne), einem Bildband und dem Soundtrack - digital und physisch. Dafür kostet das Ganze aber auch so einiges - 199,99 Euro müsst ihr für das Paket bei Media Markt auf den Tisch legen.

Das kontroverseste Spiel 2020: Für einige Grund zum Ärger - für andere der absolute Höhepunkt des Spielejahres. Letztere könnten sich auf alle Fälle über eine Collector-Box des tiefgründigen und düsteren Zombie-Sequels für die PS4 freuen. Diese beinhaltet ein Steelbook, eine Figur von Ellie, das Armband der Hauptfigur, Sticker, Anstecker und mehr. Diese Box gibt es aktuell für 109,95 Euro, wenn auch nur über einen japanischen Anbieter. Auf der Webseite von play-asia heißt es aber, dass die Box weltweit versandt werden kann. Wenn ihr also etwas Wartezeit in Kauf nehmt - und das dann nicht eure Weihnachtsgeschenkpläne durchkreuzt, könnt ihr euch das Paket holen. Im Zweifel müsst ihr dann eure Lieben für diese besondere Box etwas vertrösten.

Falls euch das zu riskant ist, gibt es auch noch die Special Edition ohne Figur, nur mit Spiel, Steelbox und Artbook bei Otto für 88,99 Euro.

Was meint ihr, ist da vielleicht ein besonderes Gaming-Geschenk für euch oder eure Lieben dabei?