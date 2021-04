Die 11 besten Echtzeitstrategiespiele

Echtzeitstrategie ist auf jeden Fall für PC-Spieler immer noch ein heißes Thema, lassen sie sich mit Maus und Tastatur doch am besten steuern. Und auf eine gute Kontrolle kommt's definitiv an, wenn ihr eure Armeen punktgenau über die Schlachtfelder schickt und euch wie ein echter General fühlt. Ganz egal, ob ihr Aliens, Orks oder Menschen in Kampf führt. Das Genre hat zahlreiche Klassiker zu bieten, während das Kernkonzept der Spiele heute so gut funktioniert wie in den 90er Jahren, als zahlreiche bekannte Serien das Licht der Welt erblickten. Aber was sind die besten Echtzeitstrategiespiele, die ihr aktuell bekommen könnt? Hier ist unsere Liste:

Command & Conquer Remastered Collection (2020, PC)

Hach, Command & Conquer... auf jeden Fall eine meiner liebsten RTS-Reihen. Nicht ganz der erste Vertreter dieses Genres, aber einer der Gründe dafür, warum dessen Beliebtheit vor über 20 Jahren förmlich explodierte. Westwoods (RIP) Titel kombinierte gekonnt exzellentes Gameplay mit vorgerenderten Zwischensequenzen und Einsatzbesprechungen mit realen Schauspielern. Unglaublich immersiv, nicht nur für damalige Verhältnisse.

Command & Conquer Remastered Collection

Jeder Fan des Genres sollte eigentlich die GDI und die Bruderschaft von Nod kennen, ihren Anführer Kane, die Ionenkanone. Und wenn nicht: verdammt, worauf wartet ihr noch? Holt das nach! Die Command & Conquer Remastered Collection ist ohne Frage die beste Gelegenheit dazu. Teil eins sowie Alarmstufe Rot in überarbeiteter Fassung mit sämtlichen Erweiterungen, modernisiertem Interface, neu gemastertem Soundtrack und und und. Sollte in keiner Spielbibliothek eines Genre-Fans fehlen!

Interesse? Für PC gibt es Command & Conquer Remastered Collection auf Steam

WarCraft 3 (2002 - PC)

Ja, WarCraft 3. Nicht WarCraft 3: Reforged! Das war mehr oder weniger ein Schuss in den Ofen und kein Remaster, das dem Original würdig ist. Insofern: wenn die Möglichkeit besteht, greift lieber zum Original, in dem sich Nachtelfen, Untote, Orks und Menschen miteinander prügeln. Und das ist immer noch spannend wie damals.

WarCraft 3

Die Vorgänger sind nicht per se schlechter, aber WarCraft 3 ist der unbestrittene Höhepunkt der Reihe, lässt euch Schlüsselmomente aus der Geschichte von Azeroth aus diesen vier verschiedenen Blickwinkeln erleben. Zusammen mit der Erweiterung The Frozen Throne gibt's über 60 Solo-Missionen zu bewältigen, da habt ihr ein Weilchen dran zu knabbern. Und natürlich gibt's dazu Zwischensequenzen in gewohnter Blizzard-Qualität. Reforged mag zwar hübscher sein als das Original, prima spielbar ist es aber nach wie vor.

Interesse? Für PC gibt es WarCraft 3: Reforged (inklusive Original) im Battle.net

StarCraft 2 (2010, 2013, 2015 - PC)

Einfach gesagt könnte man StarCraft 2 als WarCraft im Weltraum zu beschreiben. Und das wäre nicht falsch. Hey, dahinter steckt auch Blizzard, was erwartet ihr? Natürlich gibt's Unterschiede, allein schon in der Technologien und Spielweise durch die drei StarCraft-Fraktionen der Terraner, Protoss und Zerg. Im Kern ist es aber ein klassisches RTS. StarCraft 2 steht hier auch stellvertretend für die gesamte Trilogie, bestehend aus Wings of Liberty, Heart of the Swarm und Legacy of the Void.

StarCraft 2

Zusammen ergibt das mehr als 70 spannende Missionen, in denen sich die drei Parteien munter bekriegen. Sci-Fi-Nerds werden damit auf jeden Fall glücklich, im Grunde habt ihr hier eine Space-Opera, in der ihr selbst den Kommandanten einer Armee abgebt. Spannend erzählt, erstklassig inszeniert - eine der Stärken von Blizzard - und definitiv eine Bereicherung für jede Sammlung.

Interesse? Für PC gibt es StarCraft 2 im Battle.net

Age of Empires 2: Definitive Edition (2019 - PC)

Age of Empires 2, ein weiterer, echter Klassiker der Echtzeitstrategie. Und einer, dessen Definitive Edition diese Bezeichnung mehr als verdient. 35 verschiedene Kulturen, massenhaft Kampagnen und es kommen immer noch neue Inhalte dafür. Das Remaster präsentiert das 1999 veröffentlichte Original in schickem, neuen Glanz, ohne dass es dabei was von seiner Ästhetik oder seinem Charme einbüßt.

Age of Empires 2: Definitive Edition

Im Gegensatz zu den bisherigen Spielen der Liste befasst sich Age of Empires 2 mit der echten Menschheitsgeschichte, führt euch durch über 1.000 Jahre voller Kriege und Intrigen und verspricht dabei mit sämtlichen Inhalten über 200 Stunden Spielspaß. Wer erst einmal für eine Weile nichts anderes zocken möchte, ist hier gut aufgehoben. Und der Vorteil bei Age of Empires ist, dass ihr dabei auch noch was über Kultur und Geschichte verschiedener Völker lernt. Eine interaktive Geschichtsstunde, wenn ihr so wollt. Und wo habt ihr so was sonst schon? In den wenigsten Spielen. Ein Ausnahmetitel!

Interesse? Für PC gibt es Age of Empires 2: Definitive Edition auf Steam

Company of Heroes 2 (2013 - PC)

Wo wir gerade bei der Menschheitsgeschichte waren, machen wir doch einfach damit weiter. Diesmal aber ein wenig moderner, denn Company of Heroes 2 schickt euch als Kommandant in den Zweiten Weltkrieg. Relics Strategiespiel legt nicht ganz so viel Wert auf Basisbau wie andere Vertreter des Genres, die Kämpfe sind dafür nervenaufreibend bis zum Ende. Taktik spielt hier noch mehr eine entscheidende Rolle, ihr befehligt nicht riesige Armeen wie in anderen Spielen, vielmehr kleinere, konzentriertere Kampfverbände.

Company of Heroes 2

Es ist ein wenig intimer, wenn ihr so wollt. Dinge wie das Unterdrückungsfeuer sind zu beachten, wenn ihr eure Soldaten nicht zu leichter Beute für Gegner machen möchtet. Ihr erobert strategisch wichtige Kontrollpunkte, um euch mehr Rohstoffe zu sichern und Nachschub zu produzieren beziehungsweise eure Truppen bei Verlusten wieder aufzustocken. Klasse statt Masse ist im Grunde das Motto von Company of Heroes, was das Spiel in seinen Schlachten gut rüberbringt. Es waren harte Kämpfe im Zweiten Weltkrieg und Relics Titel vermittelt dieses Gefühl bestens.

Interesse? Für PC gibt es Company of Heroes 2 auf Steam

Homeworld Remastered Collection (2015 - PC)

Homeworld regelt die Dinge indes auf eine andere Art als all die bisher erwähnten Spiele. Während das Geschehen dort überall auf zweidimensionalen Schlachtfeldern stattfindet, bindet Homeworld im Weltraum noch die dritte Dimension mit ein. Euer Mutterschiff ist hier eure Basis und vergrößert nach und nach eure Flotte, wenn ihr die dafür erforderlichen Rohstoffe heranschafft. Und mit der Remastered Collection erhaltet ihr die volle Ladung, nämlich Teil eins und Teil zwei in verbesserter Fassung mit hübscherer Grafik, überarbeitetem Soundtrack und mehr.

Homeworld Remastered Collection

Am Spielprinzip ändert sich im Kern aber nichts. Typisch für das Genre, folgt auch Homeworld dem Stein-Schere-Papier-Prinzip. Je nach Situation helfen euch bestimmte Einheitentypen eher weiter als andere. Zudem setzt ihr verschiedene Formationen ein und lasst eure aus allen möglichen Richtungen attackieren, um den Feind zum Beispiel überraschend aus einer Richtung zu treffen, aus der er es nicht erwartet. Die Einbeziehung der dritten Dimension macht Homeworld auf jeden Fall zu einem herausstechenden Echtzeitstrategiespiel und fordert noch mehr Aufmerksamkeit von euch.

Interesse? Für PC gibt es Homeworld Remastered Collection auf Steam

Iron Harvest (2020 - PC, Konsolen folgen)

Wenn euch Company of Heroes gefällt, dann sollte Iron Harvest ganz oben auf der Wunschliste stehen. Das spielt zwar nicht im Zweiten Weltkrieg, das Gameplay ähnelt aber fast eins zu eins dem Vorbild von Relic. Lieber gut kopiert als schlecht neu erfunden, was? Soll auch keine Kritik sein, das Spiel profitiert von dem bewährten Gameplay und nimmt euch dabei mit in ein alternatives Universum in den 1920er Jahren.

Iron Harvest

Nach einem großen Krieg droht eine neue Gefahr, die die Welt ins Chaos stürzen könnte. Und es liegt an euch, diese Bedrohung aufzuhalten. Dabei habt ihr klassische Soldaten auf den Schlachtfeldern, der größte visuelle Unterschied sind aber die Dieselpunk-Mechs, die hier die Weltkriegs-Panzer ersetzen. Die haben herrlich ausgearbeitete Designs und wurden ebenso detailliert animiert im Spiel umgesetzt. Vor allem auch von näherem ist das schick anzuschauen. Vergesst dabei nur nicht, eure Armee und Taktik im Auge zu behalten!

Interesse? Für PC gibt es Iron Harvest auf Steam

Halo Wars: Definitive Edition (2016 - PC, Xbox One)

Halo kennt ihr eher als Ego-Shooter-Franchise, aber der Kampf zwischen den Menschen und der Allianz lässt sich natürlich auch perfekt als Echtzeitstratgie in Szene setzen, wie Halo Wars beweist. Ursprünglich 2009 veröffentlicht, brachte die Definitive Edition das Spiel sieben Jahre später mit verbesserter Grafik und allen DLCs des Originals zurück. Und es ist absolut spielenswert.

Halo Wars: Definitive Edition

Zugleich ist es eines der wenigen RTS, die richtig gut auf Konsole umgesetzt sind. Kein Wunder, wurde das Spiel doch von Beginn an mit der Xbox 360 im Hinterkopf designt. Ansonsten schickt ihr hier aber wie gewohnt eure Truppen übers Schlachtfeld, baut eure Basis auf und vergrößert eure Armee, um am Ende den Gegner zu überrennen. Wer Halo-Fan ist und alles mal aus einem anderen Blickwinkel erleben möchte, hat die perfekte Gelegenheit dazu. Und Nicht-Fans bekommen definitiv ein gutes Sci-Fi-Strategiespiel. Alle gewinnen!

Interesse? Für PC gibt es Halo Wars: Definitive Edition auf Steam und im Microsoft Store

Supreme Commander (2007, 2008 - PC, Xbox 360)

Chris Taylors Supreme Commander ist ein spiritueller Nachfolger seines früheren Titels Total Annihilation, ebenso ein echter Klassiker des Genres. Und hier wird's groß, denn mit zahlreichen Einheiten tobt ihr euch hier auf den enorm großen Schlachtfeldern aus. Einheiten, bei denen auch auf das richtige Größenverhältnis geachtet wurde. Das merkt ihr vor allem, wenn die experimentellen Einheiten - wie ein riesiges, spinnenförmiges Monstrum - in den Kampf kommen und kleinere Truppen kurzerhand platt treten.

Supreme Commander

Dabei geht's um drei rivalisierende Parteien, die miteinander Krieg führen, der als der "Unendliche Krieg" bekannt ist. Da könnt ihr euch ausmalen, dass der schon eine Weile andauert. Diese riesigen Ausmaße sind definitiv das Alleinstellungsmerkmal von Supreme Commander und wenn ihr alles eine Nummer größer haben möchtet, werft einen Blick auf dieses Spiel. Heutzutage sollte das auch flüssiger laufen als damals!

Interesse? Für PC gibt es Supreme Commander auf Steam

Dune 2000 (1998 - PC, PlayStation)

Das sieht ähnlich aus wie Command and Conquer, denkt ihr euch? Kein Wunder, es ist ein Remake von Westwoods Dune 2. Und spielerisch ist es nicht schlechter als das andere Pferd aus dem Westwood-Stall. Ähnlich wie dort wird die Geschichte in FMV-Sequenzen erzählt und ihr habt hier insgesamt drei Häuser, die sich gegenseitig auf dem Wüstenplaneten bekriegen und darum kämpfen, wer das meiste Spice bekommt. Wer an Command and Conquer seine Freude hatte und dem Dune-Universum nicht abgeneigt ist, bekommt hier ein gutes Echtzeitstrategiespiel dazu.

Dune 2000

Warhammer 40.000: Dawn of War (2004 - PC)

Und noch ein Sci-Fi-Krieg. Im 41. Jahrhundert kämpfen Alien-Rassen und Menschen um die Herrschaft im Universum. Eure Aufgabe ist es, den Eliteorden der Blood Ravens zu übernehmen und die Menschheit vor den Bedrohungen zu schützen, die im Warhammer-40K-Universum auf sie lauern. Und das sind einige, von Orks über Chaos bis hin zu den Eldar.

Warhammer 40.000: Dawn of War

Dawn of War ist exzellente Echtzeitstrategie von den Company-of-Heroes-Machern bei Relic. Und die verstehen ihr Handwerk mehr als gut. Dawn of War legt ebenso mehr wert auf taktische Aspekte wie die Deckung, den truppbasierten Kampf und die Moral im Gefecht. Es ist definitiv mehr als nur möglichst viele neue Einheiten bauen und ins Scharmützel schicken. Und wenn ihr die Menschen gemeistert habt, könnt ihr auch noch Orks, Chaos und Eldar selbst spielen, alle mit eigenen Fähigkeiten, Waffen und Technologien. Wenn ihr Warhammer-40K-Fan seid und nach einem RTS sucht, ist das hier genau euer Ding.

Interesse? Für PC gibt es Warhammer 40.000: Dawn of War auf Steam

Statt Echtzeitstrategie lieber an hartem Stahl und fliegenden Flammenwerfern interssiert?