Die 11 besten Krimispiele

Der Lust an Mord, Totschlag und der aufregenden Spurensuche bis zum Täter ist nicht nur im Fernsehen ein Dauerbrenner. Logisch, denn schon im TV laden Krimis immer wieder zum Mitfiebern, Mitraten und Mitermitteln ein und im Videospiel könnt ihr genau das - selbst der Detektiv sein. In diesen elf Spielen könnt ihr eure Lust am Schnüffeln ordentlich ausleben: Das sind die 11 besten Detektiv- und Krimi-Games:

Agatha Christie - The ABC Murders (PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, Android, iOS)

Unter den Krimispielen finden sich auch zahlreiche Adaptionen berühmter Literatur-Spürnasen und da darf die Krimiqueen Agatha Christie natürlich nicht fehlen. Im Point-and-Click-Adventure ermittelt ihr als der bekannte Meisterdetektiv Hercule Poirot - der Belgier mit dem ikonischen Schnurrbart - in einem Mordfall, der direkt aus Christies Romanen entsprungen ist: Ihr versucht einen Mörder zu fassen, der nach dem Alphabet zuschlägt, und das Motiv hinter den Taten zu entschlüsseln. Dazu ist ein gutes Auge gefragt, denn ihr müsst mit der Maus genau nach Spuren suchen, sie unter die Lupe nehmen und dann auch noch das eine oder andere Puzzle lösen, um alle Hinweise zusammenzutragen - eine Mischung aus spannendem Fall, einem berühmten, schrulligen Ermittler und simpler Telltale-Style-Comicgrafik im Retro-England.

Da war wohl jemand im Krimi-Rausch!

Für neugierige Schnüffler: The ABC Murders gibt es z.B. auf Steam.

Disco Elysium (PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, Android und iOS)

Klar, die meisten Detektiv-Spiele sind Adventures, aber es gibt auch einige Ausnahmen, die eigene Wege gehen, so zum Beispiel Disco Elysium. In diesem nachdenklichen Krimi-RPG (oder zumindest Adventure mit RPG-Elementen) übernimmt man die Rolle eines verwahrlosten Detektivs, der sein Gedächtnis verloren hat. Nun ist er auf der Suche nach seiner Vergangenheit und das erzähllastig, manchmal satirisch, politisch und sehr tiefgründig wie ein moderner Roman, nur eben zum selbst steuern. Mit eurem Antihelden in einer fiktiven, modernen Nachkriegswelt formiert ihr fast ausschließlich eure eigene Geschichte: Wer der abgewrackte Ermittler sein soll, liegt ganz in eurer Hand - und das ist dann vielleicht sogar das wichtigere Mysterium als irgendwelche Mordermittlungen! Das Spiel gibt es seit März auch als Final Cut und thront damit ganz oben in der Metascore-Tabelle.

Wer willst du sein? Euer Anti-Held ist ein unbeschriebenes Blatt!

Für neugierige Schnüffler: Disco Elysium gibt es z.B. auf Steam (bsp. als "Final Cut").

Heavy Rain (PC, PS3 und PS4)

Düster wird es auch in Heavy Rain - kein netter kleiner Detektiv-Krimi, sondern ein knallharter Thriller in Form einem entscheidungsschweren, interaktiven Dramas mit gespickt actionlastigen Quick-Time-Events. Und was braucht ein jeder guter Thriller? Natürlich: einen Serienmörder. In Heavy Rain jagt ihr den sogenannten Origami-Killer aus der Sicht verschiedener Figuren: Ethan Mars, ein Vater auf der Suche nach seinem vermissten Sohn, Scott Shelby, ein Privatdetektiv, Norman Jayden, ein FBI-Agent, und Madison Paige, eine Fotografin. Dabei liegt es ganz alleine bei euch, wie erfolgreich die Jagd ausfällt: Eure Entscheidungen bestimmen, wer lebt und wer stirbt und ob das vermisste Kind vielleicht gerettet werden kann.

Hauptfigur Ethan Mars sucht verzweifelt seinen verschollenen Sohn

Für neugierige Schnüffler: Heavy Rain gibt es z.B. auf Steam.

Kathy Rain (PC, Android, iOS)

Noch mehr Regen, nur diesmal nicht Heavy, sondern Kathy. Und diesmal auch weniger Polizei-Thriller, sondern mehr Mystery-Horror verpackt in liebevolle Pixelgrafik. Mit dem Motorrad brettert die punkige Kathy in diesem Point-and-Click-Abenteuer zurück in ihren verschlafenen Heimatort zur Beerdigung ihres Großvaters und trifft dort auf eine scheinbare Idylle voller dunkler Geheimnisse. Was ist mit ihrem Opa Joseph Rain vor seinem Tod geschehen, worüber irgendwie keiner sprechen will? Welchen Einfluss hat die Kirche des Ortes? Und was hat das Ganze mit dem Selbstmord eines jungen, begabten Mädchens zutun? Erst wird es bestechend mysteriös und danach schaurig surreal, mit einem simplen Spielprinzip, stimmungsvoller Musik, einer spannend erzählten Geschichte und einem Händchen für subtilen, psychologischen Horror. Auch Kathy bekommt dieses Jahr noch einen Final Cut spendiert!

Trautes Heim, glück allein... oder doch nicht?

Für neugierige Schnüffler: Kathy Rain gibt es z.B. auf Steam.

Lamplight City (PC)

Gut, dieses Krimi-Spiel glänzt vielleicht nicht durch die Spielmechanik oder die Rätseln, denn diese sind ziemlich simple Point-and-Click-Kost. Das Entwicklerstudio Grundislav Games weiß allerdings, wie man eine gute Geschichte erzählt - mit ausgezeichnetem Voice-Acting, liebevoller Pixelkunst und einer bestechenden Welt. Lamplight City spielt nämlich in einer fiktiven Steampunk-Stadt, die grob an das 19. Jahrhundert angelehnt ist. Im Handgemenge mit einem geheimnisvollen Kriminellen über den Dächern der Stadt verliert Polizist Miles Fordham seinen Partner und besten Freund Bill und dieser geht ihm von da an nicht mehr aus dem Kopf - buchstäblich, denn der zynische Bill kommentiert fortan alles, was wir so tun und lassen. Miles muss also versuchen, bei Verstand zu bleiben, während er zahlreiche Geheimnisse in New Bretagne aufklärt. Das wichtigste: Was ist damals passiert und wer war der schattenhafte Schütze, der Bills Tod heraufbeschwor?

Ein geheimnisvoller Einsatz bei einem Blumenladen bringt für Bill und Miles alles ins Rollen

Für neugierige Schnüffler: Lamplight City gibt es z.B. auf Steam.

Paradise Killer

Bei Paradise Killer handelt es sich um einen der neueren Titel auf unserer Liste. Das Anime-Krimispiel orientiert sich an anderen Genre-Hits wie Danganronpa oder auch Ace Attorney und schickt euch als Detektivin Lady Love Dies in einer futuristischen Gesellschaft auf Mörderjagd. Ihr könnt eure Ermittlungen frei gestalten und jederzeit vor den großen Richter treten, wenn ihr das Gefühl habt, genug Indizien zu haben. Oder aber ihr schaut euch lieber noch einmal ganz genau um, um keine unschuldige Person vor Gericht zu bringen. Während eurer Ermittlungen erkundet ihr eine, wie der Name schon sagt, paradiesisch bunte Insel im Vaporwave-Style, also voller knalliger Farben und futuristischer Elemente, untermalt mit einem fetzig-modernen Soundtrack. Paradise Killer ist ein Open-World-Ermittlerspiel für alle, die gerne frei herumschnüffeln und auf eine komplexe, surreale Hintergrundgeschichte stehen.

Mord im Paradies - auf dieser Insel lässt es sich doch gut ermitteln!

Für neugierige Schnüffler: Paradise Killer gibt es z.B. auf Steam.

Phoenix Wright: Ace Attorney (PC, PS4 und Xbox One)

Gut, genau genommen ist diese japanische Visual-Novel nicht wirklich eine Detektiv-Geschichte, aber wir hatten hier ja schon allerhand verschiedene Ermittler, oder? Bei Phoenix Wright: Ace Attorney handelt es sich nämlich eher um das genretypische Gerichtsdrama in Spielform: Ihr schlüpft in die Rolle eines jungen Strafverteidigers in einem Prozess und müsst eure Mandanten geschickt rausboxen. In fünf spielbaren Gerichtsfällen könnt ihr euer Geschick als Staranwalt beweisen, Tatorte untersuchen und beherzt "Einspruch!" brüllen, wenn der Staatsanwalt sich eurer Meinung nach vergaloppiert. Nur so könnt ihr die Wahrheit ans Licht bringen. Bei Phoenix Wright handelt es sich um den ersten Teil der Ace-Attorney-Reihe aus Japan, 2019 erschienen die Krimi-Klassiker allerdings noch einmal als Gesamttrilogie für PC, PS4 und Xbox One.

Objection! Der wohl berühmteste Ausruf des Spiels...

Für neugierige Schnüffler: Phoenix Wright: Ace Attorney gibt es z.B. auf Steam.

Professor Layton und die Schatulle der Pandora (Nintendo DS, Android, IOS)

Der Klassiker unter den Detektiv-Rätseln: Professor Layton und eine Reihe, die mittlerweile schon aus ganzen sieben Haupttiteln besteht. Bei allen handelt es sich um Rätsel-Adventures voller Puzzles und Denksportaufgaben für verschiedene Nintendo-Plattformen. Schwer zu sagen, welches davon das beste Spiel ist, aber bei diesem zweiten Teil der Reihe macht ihr auf keinen Fall etwas falsch. Darin begeben sich der Archäologe Prof. Layton und sein Lehrling Luke Triton auf ein Abenteuer rund um eine geheimnisvolle Schatulle, die angeblich jedem den Tod bringt, der sie öffnet. Zuerst erschien die Schatulle der Pandora 2007 für Nintendo DS, seit 2019 könnt ihr aber auch auf eurem Smartphone auf Knobeltour gehen - als HD-Version mit einer frisch überarbeiteten Anime-Grafik.

Die Spur führt in einen luxuriösen Zug, den Molentary-Express

Sherlock Holmes - Crimes and Punishments (PC, Xbox One, Xbox 360, PS4, PS3

Was wäre eine Krimiliste, wenn er nicht auch drauf wäre: der wohl berühmteste Meisterdetektiv von allen: Sherlock Holmes. Zahlreiche Spiele wurden ihm seit 2002 vom Entwicklerstudio Frogwares gewidmet, aber eines stach besonders heraus, denn darin fühlt ihr euch wie ein richtiger Ermittler: Crimes and Punishments. In sechs verschiedenen Fällen sammelt ihr Spuren in verschiedenen Schauplätzen, egal ob in den Straßen von London, in einem antiken Bad oder auf einer Bahnstation in der Prärie. Danach zieht ihr daraus eure eigenen Schlussfolgerungen: Ein Ermittlungsmenü lässt euch eure Indizien beliebig vernetzen und so zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen: Wen ihr ins Kittchen schickt, liegt dann ganz alleine bei euch!

Für neugierige Schnüffler: Sherlock Holmes - Crimes and Punishments gibt es z.B. auf Steam.

The Wolf Among Us

Der große, böse Wolf, der ultimative, beinharte Noir-Ermittler mit Twist, denn Sheriff Bigby Wolf ist nicht nur wie ein raubtierhafter Einzelgänger, er ist buchstäblich DER gefräßige Wolf aus den Märchen. The Wolf Among Us ist das wohl beliebteste Telltale-Game und erzählt in einer Mischung aus Point-and-Click, Visual Novel und Quick-Time-Passagen die Geschichte einer geheimen Märchengesellschaft in New York. Getarnt leben die sogenannten Fables unter den echten Menschen, aber das spannungsgeplagte Gleichgewicht in Fabletown gerät völlig aus den Fugen, als ein grausamer Mord an einer Prostituierten geschieht. Mit dem Wolf werft ihr euch in die Ermittlungen, trefft teilweise richtig fiese Entscheidungen und lasst die haarigen Fäuste sprechen, denn gewaltfrei geht es in der Märchensiedlung nicht zu. Dieser rasante, atemlose Noir-Fantasy-Thriller besteht aus fünf Episoden, basierend auf der Comicreihe Fables.

Mit Bigby erlebt ihr beliebte Märchen, aber so gar nicht kindgerecht

Für neugierige Schnüffler: The Wolf Among Us gibt es gibt es z.B. auf Steam.

The Vanishing of Ethan Carter

Viele Krimispiele setzen auch auf übernatürliche Elemente, um Mysterien auf den Grund zu gehen. So auch The Vanishing of Ethan Carter, ein ruhiger, atmosphärischer Walking Simulator-mit leichtem Gänsehautfaktor. Darin wendet sich der junge Ethan in einem Brief an den spirituell angehauchten Ermittler Paul Prospero. Als dieser aber zur Heimat des Jungen reist, ist dieser bereits verschwunden und der Ermittler setzt nun alles daran, die Geheimnisse um Red Creek Valley zu entschlüsseln. Der Fokus des Spiels liegt auf Puzzles voller Mystery-Elemente und darauf, Schritt für Schritt die Hintergrundgeschichte in einer beeindruckend schönen Welt zu enthüllen. Dafür könnt ihr Pauls übernatürliche Kräfte nutzen, denn der Ermittler kann Kontakt zu den Toten aufnehmen. Falls ihr euch das Abenteuer auf Steam holt, erhaltet ihr nun übrigens nicht nur die Standard-Fassung, sondern auch noch eine Remaster-Version oben drauf.

Schaurige Geheimnisse in malerischer Umgebung

Für neugierige Schnüffler: The Vanishing of Ethan Carter gibt es z.B. auf Steam.

