Die 10 besten Piratenspiele

Lange ist's her, seit die Piraten durch die Karibik segelten, Schätze plünderten und sich mit den Kolonialmächten anlegten. Diese Ära lassen zum Teil Filme wieder aufleben, aber auch in Videospielen schlüpft ihr in die Haut von Piraten. Mal ernst, mal witzig, mal im Weltraum! Es gibt einige gute Spiele, die das Piratenleben gut auf den Bildschirm zaubern. Einige der Besten findet ihr in unserer Liste:

Assassin's Creed 4: Black Flag (2013, 2019 - PC, Xbox One, PS4, Switch, PS3, Xbox 360, Wii U)

Für viele - mich eingeschlossen - der beste Teil von Ubisofts Assassin's-Creed-Reihe. Nicht, weil Piraten und Assassinen zwangsweise so gut zusammenpassen, nein, vielmehr ist es das wunderbar umgesetzte Piratenszenario, das an dieser Stelle begeistert. Als junger Kapitän Edward Kenway habt ihr es mit Legenden wie Blackbeard zu tun, während ihr in eurem eigenen Schiff über den Ozean schippert und eure Crew Piratenlieder zum Besten gibt.

Assassin's Creed 4: Black Flag

Die Karibik ist toll umgesetzt und es gibt einiges zu tun im Jahre 1715. Eingebettet ist das alles natürlich in den Konflikt zwischen den Templern und Assassinen, der sich durch so ziemlich alle Teile zieht. Aber egal, ob ihr Kingston, Nassau oder zahlreiche andere Schauplätze erkundet, Piratenfeeling kommt hier vom ersten Moment an auf. Insofern ist es nicht nur eines der besten Assassin's Creed, sondern auch eines der besten, modernen - wobei es schon wieder ein paar Jährchen auf dem Buckel - Piratenspiele.

Sea of Thieves (2018, 2020 - PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Gemeinsam Pirat mit anderen spielen, das macht Rares Sea of Thieves möglich. Ganz egal, ob ihr über den Ozean segelt und Schiffskämpfe bestreitet, Inseln erkundet oder Beutezüge durchführt, das virtuelle Piratenleben ist vielfältig in diesem Shared-World-Abenteuer. Das bedeutet, dass ihr jederzeit auf andere Crews treffen könnt, wobei ihr vorher nie wisst, ob die euch freundlich oder feindlich gesinnt sind.

Sea of Thieves

Unter anderem erkundet ihr wie gesagt zahlreiche Inseln oder erforscht versunkene Schiffe, um dort womöglich mysteriöse Artefakte zu finden. Wobei das hier keine klassische Piratenfantasie ist, es gibt auch fantastische Elemente wie Skelett-Kapitäne und andere übernatürliche Dinge. Stück für Stück baut ihr euch so einen eigenen Ruf auf und häuft Schätze an, eben ganz wie ein echter Pirat. Arr!

The Secret of Monkey Island (1990, 1992, 2009 - PC, Amiga, Sega CD, PS3, Xbox 360, Atari ST und mehr)

Einer der Adventure-Klassiker schlechthin ist das erste Monkey Island aus dem Hause Lucasfilm, das zwischenzeitlich mal LucasArts hieß. Egal. Dabei spielt ihr hier eigentlich keinen echten Piraten, denn Protagonist Guybrush Threepwood möchte zu einem werden. Dazu muss er erst einmal das Geheimnis von Monkey Island ergründen, was ihn nach Mêlée Island führt.

The Secret of Monkey Island

Dort gilt es, eine Crew für dieses waghalsige Unterfangen zusammenzustellen. In klassischer Point-and-Click-Manier erkundet ihr die Umgebung und nutzt das Verben-Interface, um mit der Spielwelt zu interagieren. Ein besonderes Highlight sind dabei die Beleidigungsduelle, generell strotzt das Spiel vor Humor und immer wieder eine Reise wert. Auch in der später veröffentlichten Special Edition, die die Grafik modernisiert - aber ihr könnt jederzeit per Knopfdruck zwischen altem und neuem Look wechseln!

Lego Pirates of the Caribbean (2011 - PC, Mac, DS, 3DS, PS3, PSP, Wii, Xbox 360)

Auch als Klötzchen-Figuren gibt's Piraten. Wobei es hier nicht um die klassischen Piraten-Sets von Lego geht, sondern vielmehr um die Umsetzungen der Fluch-der-Karibik-Reihe in Lego-Videospielform. Und das im typischen Humor und mit einem ähnlichen Ablauf, wie ihr ihn von all den Lego-Spielen kennt, die es auch sonst schon gab.

Lego Pirates of the Caribbean

Das stört aber nicht, wenn es so unterhaltsam präsentiert ist wie hier. Jack Sparrow, Captain Barbossa, Davy Jones und unzählige andere Charaktere aus den Filmen könnt ihr hier spielen und Inhalte aus den ersten vier Filmen nacherleben. Sowohl für die jüngere als auch für die ältere Zielgruppe ein geeignetes Piratenspiel. Und wo ist jetzt mein Rum?

Sid Meier's Pirates (2004 bis 2012 - PC, Xbox, Xbox 360, PSP, Wii, iOS und mehr)

Ah, einer der Klassiker unter der Piratenspielen, denkt ihr euch jetzt. Aber Moment, ich meine tatsächlich nicht das allererste Pirates von Sid Meier - das natürlich auch gut ist -, sondern die Neuauflage von 2004, die er persönlich mit seinem Studio Firaxis entwickelt hat. Das Remake bleibt spielerisch dem Original treu, gestaltet dank einer 3D-Engine aber alles ein wenig moderner.

Sid Meier's Pirates

Auch in der Neuauflage segelt ihr durch die Karibik, plündert Städte und andere Schiffe und sucht nach verborgenen Schätzen. Ihr wisst schon, einfach das, was Piraten so den lieben langen Tag tun. Und während ich diese Zeilen so tippe und sehe, wann das Spiel erschien, denke ich mir: Hey, Firaxis, wie wäre es mit einem neuen Pirates? Oder mit einem Remake vom Remake? Verdient hätte es der Klassiker. Gebt mir mehr Piraten!

Steamworld Heist (2015 bis 2020 - PC, 3DS, PS4, Vita, Wii U, Switch, iOS, Google Stadia)

Wer sagt, dass Piratenspiele immer in der Karibik und auf dem Meer spielen müssen? Das tun die meisten von ihnen, aber Steamworld Heist geht buchstäblich hoch hinaus. Hier spielt ihr nämlich Piraten im Weltall! Oder besser gesagt: Dampfpiraten. Ihr seid der Käpt'n und kämpft euch von einem Schiff zum nächsten, um dort nicht nur die Gegner über den Haufen zu ballern, sondern Beute einzusacken.

Steamworld Heist

Das Ganze ist als Rundenstrategiespiel aufgezogen und ihr könnt zudem Kunstschüsse durchführen, um mit ihnen Hindernisse zu überwinden. Nach und nach verbessert ihr so eure Crew und kämpft euch durch die prozedural generierten Level, denn in den weiten des Alls warten zahlreiche Herausforderungen auf euch. Tolles Spiel, das nicht jeder auf dem Radar hat. Solltet ihr aber!

Monkey Island 2: LeChuck's Revenge (1991, 2010 - PC, Amiga, iOS, PS3, Xbox 360 und andere)

Guybrush Threepwood ist zurück und bekommt es einmal mehr mit dem Zombiepiraten LeChuck zu tun. Die Fortsetzung des grandiosen Monkey Island ist nicht weniger grandios und diesmal macht sich Guybrush auf die Suche nach dem legendären Big-Whoop-Schatz, was zu einem einmal mehr aberwitzigen Abentuer führt.

Monkey Island 2: LeChuck's Revenge

Teil zwei baut auf dem erfolgreichen Vorgänger auf und setzt bei allem noch eine Schippe drauf. Humor, Dialoge, Inszenierung, hier stimmt einfach alles. Erneut kommt das Verben-Interface zum Einsatz, während ihr klassische Point-and-Klick-Rätsel in der Karibik löst, um dann zum Ende hin einen echten WTF-Moment zu erleben. Sollte in keiner Piratensammlung fehlen.

Pillars of Eternity 2: Deadfire (2018, 2020 - PC, Linux, Mac, PS4, Xbox One)

Der zweite Teil von Pillars of Eternity setzt auf Piraten! Und gleichzeitig verfolgt ihr in der Rollenspiel-Fortsetzung zu Lande und zu Wasser noch einen abtrünnigen Gott. Nichts leichter als das. Mit eurem Schiff erkundet ihr die Deadfire-Archipelregion und entdeckt auf den Inseln neue Orte, lernt ihre Bewohner kennen und kloppt Gegner kaputt, die dort auf euch lauern.

Pillars of Eternity 2: Deadfire

Euer Schiff dient dabei als Basis, ihr könnt es - wie auch eure Besatzung - weiterentwickeln und verbessern, um eure Überlebenschancen auf dieser Reise zu verbessern. Sieben verschiedene Begleiter und Begleiterinnen mit unterschiedlichen Klassen und Fähigkeiten schließen sich euch dabei an. Das Spiel baut auf dem klassischen Dungeons-and-Dragons-Gameplay auf, für RPG-Fans ist es auf jeden Fall einen Blick wert.

Risen 2: Dark Waters (2012 - PC, PS3, Xbox 360)

Im zweiten Teil der Risen-Reihe schickt euch Piranha Bytes in ein Piraten-Szenario, das viele Jahre nach dem Ende des ersten Teils spielt. Ihr werdet dabei als Held ausgesandt, um monströsen Kreaturen aus der Tiefe des Meeres Einhalt zu gebieten, die die Seefahrt zu einem abrupten Ende brachten.

Risen 2: Dark Waters

So macht ihr euch auf den Weg, um nach einer Möglichkeit zu suchen, wie ihr diese Kreaturen erledigen könnt. Aus der Third-Person-Perspektive erkundet ihr mithilfe der bekannten RPG-Mechaniken die umfassende Welt, lernt neue Fähigkeiten und trefft Entscheidungen, die im Verlauf der Geschichte verschiedene Auswirkungen haben können.

Blackwake (2020 - PC)

Wer gerne mit anderen Pirat spielt, sollte vielleicht mal einen Blick auf Blackwake werfen. Dabei handelt es sich um einen Multiplayer-FPS, in dem es auf Teamwork und Kooperation ankommt, während ihr euch auf hoher See befindet. Ihr feuert Kanonen ab, versenkt Schiffe oder entert sie aus der Ego-Perspektive.

Blackwake

Bis zu 54 Spieler - Crews bestehen aus bis zu 13 Spielern - sind hier auf kleineren und größeren Schiffen unterwegs. Natürlich müsst ihr euch auch darum kümmern, euer Schiff zu reparieren, mit Nachschub zu versorgen und unterschiedliche Ausrüstung zu wählen. In drei Spielmodi wird gespielt und auch verschiedene Maps und Anpassungsoptionen sind vorhanden.

