Die erfolgreichsten Spiele des Jahres 2021 in Deutschland sind... wenig überraschend

Welche Spiele waren im Jahr 2021 in Deutschland am erfolgreichsten? Die üblichen Verdächtigen, könnte man sagen, wenn man es kompakt zusammenfassen möchte.

Der Verband game hat nun jedenfalls die offizielle Top 20 für die meistverkauften Spiele des Jahres 2021 herausgegeben.

Laut game setzt sich dabei auch der Trend des Jahres 2020 fort, denn ganz oben stehen Spiele, die mit- und gegeneinander gespielt werden können.

Die Top 20 des Jahres 2021 in Deutschland

Nachfolgend seht ihr die meistverkauften Spiele des Jahres 2021 in Deutschland. Konkrete Angaben zu den Verkaufszahlen gibt es allerdings nicht.

FIFA 22 Grand Theft Auto 5 Mario Kart 8 Deluxe Landwirtschafts-Simulator 22 Minecraft Super Mario 3D World + Bowser's Fury FIFA 21 Mario Party Superstars Ring Fit Adventure Call of Duty Black Ops Cold War Call of Duty Vanguard Pokémon Strahlender Diamant Red Dead Redemption 2 Far Cry 6 Battlefield 2042 Assassin's Creed Valhalla F1 2021 Super Mario Party Animal Crossing: New Horizons New Super Mario Bros. U Deluxe

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Worauf basieren die Platzierungen?

Berücksichtigt werden bei den Platzierungen sowohl physische als auch digitale Verkäufe. Die Daten wurden laut game von Games Sales Data (GSD) erhoben, einer Plattform, die von der ISFE (Interactive Software Federation of Europe) betriebenen wird.