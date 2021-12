Die Eurogamer Leserwahl 2021: Gewinnt einen Xbox Mini Fridge!

Vergangenes Jahr um diese Zeit schrieb ich was vom Seuchenjahr 2020. Nun, es wurde nicht besser, dieses Jahr leider eher schlimmer. Wir hoffen natürlich, dass ihr bis dato gut durch dieses ganze Chaos gekommen seid und die Pandemie weiterhin gut übersteht. Und das gilt wohlgemerkt nicht nur für euch, sondern eben für eure Liebsten und Freunde beziehungsweise Freundinnen. Passt auf euch auf und bleibt gesund.

Nachdem im vergangenen Jahr ein wenig was durcheinander geraten ist, hat sich die Branche mittlerweile ganz gut auf die neuen, Corona-bedingten Arbeitsbedigungen eingeschossen. Klar, hier und da kommt es noch zu Verzögerungen, an eine flächendeckende Verfügbarkeit von PlayStation 5 und Xbox Series X ist nach wie vor nicht zu denken, aber hey, es könnte bedeutend schlimmer sein als das.

Ausreichend neue Spiele gab es auch in diesem Jahr auf den zahlreichen Plattformen und das Jahr 2022 sieht schon jetzt nach einem Jahr voller Highlights aus. Jedenfalls ist jetzt wieder die Zeit gekommen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Auch in diesem Jahr habt ihr traditionell die Wahl und bestimmt die Top 50 Spiele des Jahres 2021!

Was war für euch im Jahr 2021 das herausragendste Spiel? Womit habt ihr Nächte um die Ohren geschlagen? Was hat euch unterhalten oder berührt, traurig gemacht oder alles andere vergessen lassen? War es die vermeintlichen Blockbuster oder doch eher das unbekannte Indie-Juwel, das euch in diesem Jahr von den Socken gehauen hat? Das Sprichwort "wer die Wahl hat, hat die Qual" gibt es nicht ohne Grund.

Exakt diese Informationen wollen wir euch ab heute entlocken. Denn ihr seid, wie jedes Jahr, dazu auserkoren, die eurer Meinung nach besten Spiele des Jahres aufzustellen. Namentlich die "Eurogamer.de Top 50 Spiele des Jahres 2021". Wer schon seit geraumer Zeit zu unserer stattlichen Familie zählt, kennt den Ablauf. Für alle anderen hier noch einmal eine Erklärung: Nachfolgend präsentieren wir euch eine gewaltige Auswahl an diesjährigen Titeln, von denen ihr insgesamt zehn per simplem Pulldown-Menü auswählen könnt.

Wie immer gilt: Die Liste umfasst nur jene Spiele, die a) in Deutschland erschienen und b) im Handel oder digital erhältlich sind. Indizierte Spiele und auch solche, die ihr importieren müsst, sind folglich nicht mit von der Partie. Fünf Stück müsst ihr dabei mindestens auswählen, der Rest ist optional. Es wäre natürlich trotzdem schön, wenn ihr alle Punkte vergebt, die euch zur Verfügung stehen. Außerdem könnt ihr angeben, warum für euch dieses oder jenes Spiel in die Top 50 2021 gehört. Die besten Kommentare kommen dann in die lange Liste der Gewinnerspiele. Was zeichnet die besten Kommentare aus? Das kann alles sein. Kurz und knackig auf den Punkt gebracht ist genauso gern gesehen wie eine intellektuelle Abhandlung. Aber: Bitte nicht zu lang.

Top-50-Gewinnspiel 2021: Xbox Mini Fridge und weitere Xbox-Goodies

Bevor wir näher ins Detail gehen, hier die Regeln für das Gewinnspiel:

1. Ihr braucht keine Mindestzahl an Kommentaren.

2. Ihr müsst mindestens fünf Spiele auswählen.

3. Ihr müsst zu drei dieser Spiele mindestens zehn mehr oder weniger sinnvolle Wörter schreiben. Wenn es nur ein Wort sein sollte, entscheiden wir, ob es die Macht von zehn Wörtern hat, was durchaus vorstellbar ist. Und auch wenn ihr gerne viel schreibt, versucht euch doch bitte auf maximal 200 Wörter pro Spiel zu beschränken.

mehr oder weniger sinnvolle Wörter schreiben. Wenn es nur ein Wort sein sollte, entscheiden wir, ob es die Macht von zehn Wörtern hat, was durchaus vorstellbar ist. Und auch wenn ihr gerne viel schreibt, versucht euch doch bitte auf pro Spiel zu beschränken. 4. Ganz wichtig: Lasst euch bei eurer Wahl nicht durch die Gewinne beeinflussen, es hat keinen Einfluss auf eure Gewinnchancen.

Also, was gibt es genau zu gewinnen?

Etwas, das euch vor allem in heißen Sommertagen frisch hält: Wir verlosen im Rahmen der Top-50-Wahl zum einen der begehrten Xbox Mini Fridges, das zu einem echten Produkt gewordene Meme. In dem Mini-Kühlschrank im Design der Xbox Series X bringt ihr bis zu zwölf Getränkedosen unter, darüber hinaus gibt's zwei Ablagen in der Tür, damit ihr ebenso ein paar Snacks kühlen könnt. An der Vorderseite erwartet euch noch ein USB-Anschluss zum Aufladen anderer Geräte und mit dem Gleichstromadapter könnt ihr den Mini-Kühlschrank bequem unterwegs verwenden.

Der Xbox Mini Fridge.

Das ist aber nur ein Teil unseres Gewinnpakets. Abgerundet wird es durch einen Xbox One Wireless Controller Patrol Tech im schicken, dunkelblauen Military-Design. Und es gibt noch was zum Anziehen dazu. Zum einen ein Xbox-T-Shirt und zum anderen einen Xbox-One-Cardigan, beides in Größe L. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Microsoft beziehungsweise Xbox für diese coolen (haha!) Preise.

Xbox One Wireless Controller Patrol Tech

Einsendeschluss für eure Top-Titel ist Dienstag, der 21. Dezember 2021, 12:00 Uhr und damit auch die Deadline für die Teilnahme am Gewinnspiel.