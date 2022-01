Die Games with Gold im Februar 2022: Rätselhaft, versunken und mit Krabbeltieren

Die neuen Games with Gold für den Februar 2022 stehen fest, erneut erwarten euch vier neue Spiele.

Vom 1. bis 28 Februar 2022 ist auf Xbox Series X/S und Xbox One Baphomets Fluch 5: Der Sündenfall verfügbar. George Stobbart und Nico Collard folgen darin der Spur eines gestohlenen Bildes und kommen währenddessen einer Verschwörung auf die Spur.

Ebenfalls auf Xbox Series X/S und Xbox One könnt ihr euch vom 16. Februar bis 15. März 2022 Aerial_Knight's Never Yield herunterladen. Hierbei handelt es sich um einen 3D-Sidescroller, in dem ihr den geheimnisvollen Wally spielt. Dessen Aufgabe besteht darin, verlorene Dinge zurückzuholen. Und dabei dreht sich alles um Schnelligkeit.

Indes erwartet euch vom 1. bis 15. Februar 2022 das Survival-Abenteuer Hydrophobia auf Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360. Hier verschlägt es euch in eine versunkene Stadt, die von Terroristen übernommen wurde. Protagonistin Kate stellt sich nicht nur denen, sondern auch ihren Kindheitserinnerungen, die sie quälen. Um mit den Eindringlingen zurechtzukommen, nutzt ihr etwa schwimmende Ölbrände, Elektrizität und die Macht des Wassers.

Zu guter Letzt bekommt ihr vom 16. bis 28. Februar 2022 auf Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 noch Band of Bugs. Mit bis zu sieben Mitspielern und Mitspielerinnen kämpft ihr hier gegen Käfer, Spinnen und andere Krabbeltiere. Das Strategiespiel soll anspruchsvoll und einsteigerfreundlich zugleich sein, damit wirklich jeder zu jeder Zeit mitspielen kann.

Was sagt ihr: Ist bei dem Angebot etwas Interessantes für euch dabei?