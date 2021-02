Die Games with Gold im März 2021: Warface und mehr gratis

Die Games with Gold für den März 2021 stehen fest

Auf Xbox One gibt's Warface: Breakout und Vicious Attack Llama Apocalypse

Die beiden 360-Titel sind Metal Slug 3 und Port Royale 3

Microsoft hat die vier neuen Spiele für die Games with Gold im März 2021 bekannt gegeben.

Auf der Xbox One macht vom 1. bis 31. März 2021 Warface: Breakout den Anfang. In dem Online-Shooter stürzt ihr euch in PvP-Kämpfe und nehmt es mit anderen Spielern und Spielerinnen auf, wobei es auf strategisches Geschick ankommt.

Weiter geht's dann vom 16. März bis 15. April 2021 auf der Xbox One mit Vicious Attack Llama Apocalypse. Oder wie es die Entwickler beschreiben: "The world's best mass llama-slaughter roguelike-lite-ish couch co-op top-down twin-stick shooter!" Ihr schickt einen Mech nach dem anderen von eurem Schiff los und müsst euch durch Lamahorden kämpfen, um den Lamanati ein Ende zu bereiten. Was?

Metal Slug 3 zählt zu den Games with Gold im März.

Machen wir lieber weiter mit den Xbox-360-Titeln, hier gibt's vom 1. bis 15. März 2021 zuerst Metal Slug 3. In dem Run-and-Gun-Shooter ist euer Ziel, General Mordens Rebellentruppe zur Strecke zu bringen, wozu ihr nicht nur eure Waffen, sondern auch eine Menge Slug-Fahrzeuge einsetzt, um all eure Gegner aus dem Weg zu räumen.

Der letzte Titel des Monats ist indes Port Royale 3. Falls euch der Sinn nach einer Reise ins 17. Jahrhundert steht, ist das hier das Richtige für euch. Ihr spielt einen Händler, plant Handelsrouten und vergrößert so euren Machtbereich. Oder ihr spielt mehr den Abenteurer und führt eure Flotte in zahlreiche Seegefechte. Verfügbar ist das Spiel vom 16. bis 31. März 2021.

Und natürlich könnt ihr all diese Titel auf der Xbox One beziehungsweise Xbox Series X/S spielen.

