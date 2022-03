Die gamescom 2022 findet vor Ort und online statt

Wie die Koelnmesse am Morgen mitgeteilt hat, soll die gamescom 2022 auch wieder vor Ort in den Kölner Messehallen stattfinden.

Als Zeitraum dafür ist der 24. bis 28. August 2022 vorgesehen, begleitet wird die Veranstaltung von einem "umfangreichen Digital-Programm".

"Für die gamescom 2022 kommt ein durch die Koelnmesse vielfach erprobtes Hygiene- und Sicherheitskonzept zum Einsatz, das stets im Einklang mit allen aktuell geltenden, gesetzlichen Regelungen ist und das gleichzeitig für Sicherheit und eine hohe Aufenthaltsqualität sorgen wird", heißt es.

Die Rede ist von einem verbesserten Einlassmanagement, einem digitalen Warteschlangenmanagement, extrabreiten Gängen und limitierten Ticketkontingenten.

Vor Ort soll es die Entertainment Area, die Business Area und weitere Bereiche geben, etwa für Fans von Cosplay, Retro- und Indie-Spielen.

Online finden erneut die Opening Night Live sowie weitere Veranstaltungen statt.

Die gamescom 2022 soll wieder vor Ort stattfinden.

"Endlich kehrt die gamescom in die Kölner Messehallen zurück und damit auch das einzigartige Festival-Feeling, das uns allen so sehr gefehlt hat", kommentiert Felix Falk, Geschäftsführer des Game-Verbandes. "In diesem Jahr verbinden wir das Beste aus beiden Welten: Unser umfangreiches Digital-Programm mit dem unvergleichlichen gamescom-Erlebnis vor Ort."

"Dabei setzt die gamescom auch 2022 wieder neue Maßstäbe, zum Beispiel in Sachen Nachhaltigkeit: Mit unserer Initiative gamescom goes green werden wir die gamescom gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern sowie den Ausstellern zum besonders klimafreundlichen Event machen. Damit wollen wir nicht nur ein Leuchtturm für die vielen Initiativen zum Umwelt- und Klimaschutz in der internationalen Games-Branche sein, sondern auch Vorreiter für internationale Events."