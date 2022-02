Die GTA-Remaster-Trilogie erhält bald den nächsten Patch

Nächste Woche erscheint der nächste Patch für Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.

Sehr vage, aber es wird kommen

In einem Tweet kündigte Entwickler Rockstar an, dass "nächste Woche neue Patches für Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition auf allen Plattformen erscheinen." Weiter heißt es in dem Tweet: "Wir danken der Community für ihre Geduld und Unterstützung."

New patches are coming next week for Grand Theft Auto: The Trilogy ? The Definitive Edition across all platforms. We appreciate the community?s patience and support. — Rockstar Games (@RockstarGames) February 24, 2022

Was genau die Updates bewirken sollen, ist derzeit noch unklar - oder ob sich der Tweet auf einen einzigen oder gar mehrere Patches bezieht, die in der nächsten Woche erscheinen werden. Sobald Termine feststehen oder wir mehr zum Inhalt wissen, lassen wir es euch wissen.

Nach seinem Release am 11. November 2021 auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch bemängelten viele Spieler die technischen Probleme der Remaster-Trilogie.