Die NES Anthology ist exakt das Retro-Buch, das mir noch fehlte

Meine Retro-Sammlung ist noch weit davon entfernt, komplett zu sein. Und nicht bei allen Plattformen habe ich einen guten Überblick darüber, was es alles zu kaufen gibt, vor allem beim NES. Klar, ich könnte jetzt eine Spieleliste auf Wikipedia oder so durchforsten, die wäre aber nicht so anschaulich präsentiert wie die NES-Bibliothek in der NES Anthology von Geeks Line.

Inhalt:

Auf mehr als 550 Seiten deckt das Buch im Großen und Ganzen alles ab, was es über das Nintendo Entertainment System zu wissen gibt. Das ist neben den ganzen Spielen vor allem die Geschichte des NES, um die es auf den ersten grob 60 Seiten des Buches geht. Es ist ein guter Rückblick auf das, was Nintendo zur Produktion des NES brachte und welche Folgen die Veröffentlichung der Konsole nach sich zog, die den US-Markt nach dem großen Crash von 1983 wiederbelebte.

Die Geschichte des NES und seiner Spiele Klar, die echten NES-Enthusiasten lesen auf den anfänglichen Seiten mit großer Wahrscheinlichkeit wenig Neues, aber für Leser und Leserinnen, die sich mit der Geschichte der Konsole nicht ganz so gut auskennen, ist es ein informativer Einblick. Herzstück des Buches ist ohne Frage die gesamte Softwarebibliothek des Nintendo Entertainment Systems mit über 1.400 Spielen. Bei jedem davon seht ihr, in welcher Region es wann erschien. Ein Text und Bilder liefern euch für jedes Spiel eine mehr oder weniger lange - abhängig vom Titel - Beschreibung und bei einigen Spielen zeigen kleine Symbole an, ob die Autoren sie für essenziell, empfehlenswert oder für Schrott halten. Natürlich alles subjektiv, wenngleich es mich nicht überrascht, dass es damals viel schnell produzierten Lizenzschrott gab. Ihr sucht ein bestimmtes NES-Spiel? Hier findet ihr es. Eine schöne Fundgrube für alle, die noch nicht wissen, ob sie bereits alles haben, was sie sich noch als Teil ihrer Sammlung vorstellen können. Inklusive verschiedener obskurer Titel, die es allein in Japan zu kaufen gab. Für mich habe ich das ein oder andere Spiel entdecken können, das ich gerne noch in meiner Sammlung hätte, zum Beispiel Capcoms Spiele zu Darkwing Duck oder Chip und Chap. Weiterhin Erwähnung finden Spiele für das Famicom Disk System, inoffizielle Titel, Neuauflagen, Sammlungen und unveröffentlichte Spiele, da steckt also einiges zu entdecken drin. Dort hört dann die normale Edition des Buches auf, die zirka 46 Euro kostet. Für um die 66 Euro gibt es die Tanuki Edition mit exklusiven Inhalten zu kaufen, was dann zirka 170 zusätzliche Seiten ausmacht.