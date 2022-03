Die PS5 bekommt ihr eigenes Fire Emblem: The Diofield Chronicle

Auf der heutigen State of Play wurde ein ganzer Schwung neuer Spiele angekündigt. Als Rundenstrategie-Fan hatte es mir besonders The Diofield Chronicle von Square Enix angetan. Denn das sah ganz danach aus, als wolle man der PlayStation 5 ihr eigenes Fire Emblem kredenzen. Das Spiel erscheint außerdem auf der PlayStation 4.

Ich meine, hier stecken eine Menge der Markenzeichen von Nintendos Traditionsreihe drin: Anime-Fantasy-Reiche mit unaussprechlichen Namen im Konflikt miteinander? Wie wäre es mit dem Trovelt-Schoevianischen Imperium, der Rowetale-Allianz und dem Königreich von Alletain? Jugendliche Heldencharaktere mit überladen verzierten Rüstungen? Mit dabei! Berittene Lanzenträger? Check! Hübsche Charakterporträts, die Aktionen untermalen? Na klar!

Diesmal kein 2D-HD wie in Triangle Strategy - dennoch ein bisschen Brettspiel-Gefühl - oder?

Ich würde es dennoch nicht direkt einen Klon nennen, aber es ist schon eindeutig, dass Square Enix findet, "so etwas wie Fire Emblem" sollte es auch auf der PlayStation geben.

Ansonsten scheint es ein paar eigene Ideen mitzubringen. Die Karten scheinen zwar quadratische Grundeinheiten zu haben, denn sie sehen doch ziemlich rechtwinklig aus. Aber die Figuren bewegen sich nicht komplett "gekachelt", so wirkt es jedenfalls auf mich. Auch scheint man sich zwar rundenweise zu bewegen, aber es wird wohl in Zeiteinheiten gerechnet, denn an einer Stelle konnte ich einen Cooldown-Wert mit Nachkommastelle entdecken.

Sieht für mich nach gemütlichen Strategieabenden aus.

Vor allem sah cool aus, dass man statt fitzelig einzelne Bewegungsbefehle zu geben, verschiedenen Einheiten zusammen den Befehl geben, vorzurücken, um die Feinde anzugreifen.

Sie stürmen dann im Verbund in Angriffsreichweite, wo ihr dann die exakte Attacke auswählen dürft. Diese werden dann zum Teil direkt auf der Karte ausgeführt oder mit coolen kurzen Animationssequenzen visualisiert.

Zumindest in Sachen Fluss scheint es recht eigenständig zu sein. Bin gespannt, welche Formen das annimmt.

Der Stil der Charaktermodelle gefiel mir ebenfalls hervorragend, auch wenn die Gesichtsanimationen in den Zwischensequenzen noch sehr mechanisch wirkten. Insgesamt sieht das alles nach ziemlich ernstem Drama aus - das bricht Fire Emblem mit jugendlichem Charme ja oft genug.

Mal schauen, wie es Square Enix es tonal letzten Endes denn halten wird. Allzu lange werden wir nicht mehr warten müssen. The Diofield Chronicle erscheint noch 2022.