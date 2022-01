Die PS5 direkt von Sony kaufen: Anmeldungen jetzt auch für Europäer möglich

Sony bietet nun auch europäischen Spielern und Spielerinnen die Möglichkeit, sich über die PlayStation-Direct-Webseite zu registrieren und mit ein wenig Glück die Chance zu erhalten, eine PlayStation 5 direkt von Sony kaufen zu können.

Zumindest gilt das nun auch für einige wenige ausgewählte Länder in Europa.

Mehrere Neuzugänge

Diese Möglichkeit gibt es bereits seit dem vergangenen Oktober in den USA, nun können sich auch Interessenten aus Großbritannien, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg dafür anmelden.

"Wir werden eine begrenzte Anzahl von PS5-Konsolen zur Verfügung haben, die Kunden direkt von PlayStation erwerben können", heißt es. "Wenn du ausgewählt wirst, werden wir dich per E-Mail mit Anweisungen und Details kontaktieren."

Gleichzeitig solltet ihr sicherstellen, dass eure E-Mail-Addresse, mit der ihr euch anmeldet, mit eurer PSN ID verknüpft ist und dass ihr eingestellt habt, E-Mails von PlayStation empfangen zu können.

Die Anmeldung erfolgt wiederum über diese Seite.

Nicht genug für alle da

Sony betont, dass nicht jeder, der sich dort anmeldet, die Gelegenheit zum Kauf einer Konsole bekommt. Ebenso gibt es nur ein kurzes Zeitfenster nach dem Erhalt einer Einladung zum Kauf, ihr solltet in dem Fall nicht zu lange zögern.

Vor allem nicht, weil eine Einladung nicht automatisch bedeutet, dass ihr auch eine bekommt. Selbst in diesem Fall kann es passieren, dass andere schneller sind als ihr und ihr nicht mehr als eine Benachrichtigung darüber seht, dass die Konsolen ausverkauft sind.

Darüber hinaus gibt man als Zahlungsmethoden für Deutschland ausschließlich Visa und Mastercard an, ihr solltet also entsprechend vorbereitet sein. Ferner kann maximal entweder eine PS5 mit Disc Laufwerk oder eine PS5 ohne Disc-Laufwerk pro Haushalt gekauft werden.