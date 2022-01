Die Rollenspiele 2022, auf die alle warten!

Ein neues Jahr ist angebrochen und wir fragen uns natürlich: Was gibt der Spielemarkt diesmal so für uns her? Als Fantasy-Nerd schiele ich da natürlich auf die Rollenspiele und da ist die Sache ja klar, oder? Elden Ring ist so gut wie da! Aber da gibt es noch den einen oder anderen Titel, der ebenfalls interessant werden dürfte. Zeit für die vielversprechendsten und spannendsten Titel (zumindest der Ankündigung nach), die 2022 euer RPG-Herz beglücken könnten.

Die Geschichte der jungen Alchimistin Sophie Neuenmuller geht weiter im Sequel des farbenfrohen JRPGs von 2015. In Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream hat das begabte Mädchen ihre Heimatstadt Kirchen Bell hinter sich gelassen und begibt sich in einer fantasievollen Welt auf die Suche nach ihrer Freundin Plachta. In facettenreichen Rundenkämpfen mit vielen verschiedenen Gruppenmitgliedern setzt ihr zahlreiche Zauber und Fertigkeiten ein, um eure Widersacher auszuschalten. Außerdem spielt bei einer Alchimistin natürlich auch Crafting eine Rolle: Mittels Synthese könnt ihr neue Elemente mit bestimmten Effekten erschaffen - sogar in zwei verschiedenen Schwierigkeitsgraden, die unterschiedlich mächtige Ergebnisse erzielen. Schon am 25. Februar flackert das bunte Fantasie-Abenteuer dann über die Bildschirme von PC, PS4 und Switch .

Was muss man noch groß über Elden Ring sagen? Mitbekommen hat es doch sicher schon jeder hier: Aus der Dark-Souls-Schmiede entsteigt am 25. Februar 2022 ein brandneues ARPG für PC, Playstation und Xbox , auf das alle Fans knackig-schwerer, düsterer Fantasy-Action sehnlichst warten - nur diesmal mit Open World und mit George R. R. Martin. Genau, DER Martin, der auch die Welt von Game of Thrones erschaffen hat. In einer beeindruckenden, offenen Welt erlebt ihr mit einem selbst gestalteten Charakter also wieder knackige Bosskämpfe zum Controller-Zerbeißen gepaart mit einer Geschichte, die ihr Schritt für Schritt frei in der gefährlichen Landschaft ergründet. Elden Ring von From Software und Bandai Namco erscheint für PC und Konsole - sowohl für die aktuelle als auch die letzte Generation.

Mit Elex von Piranha Bytes ging es schon 2017 in eine postapokalyptische Welt zwischen Naturidylle, alten Ruinen und technischen Überresten, die von Härte und Gewalt geprägt ist. Ein wenig wie Gothic in der Dystopie, nur leider nicht ganz so erfolgreich wie das Piranha-Bytes-Highlight. Am 1. März 2022 reist der typische harte Hund Jax noch einmal als ruppiger Held auf PC und Konsole in diese gefährlichen Gefilde. Bereitet euch also schon einmal darauf vor, alle Figuren im Spiel zu hassen, falls es genauso viele Sympathieträger gibt, wie im ersten Teil. Ihr merkt es vielleicht, der Vorgänger hat mich nicht 100 prozentig begeistert, aber wer weiß: Vielleicht kann Elex 2 das ja geradebiegen? Das unbarmherzige Zukunfts-Szenario allein ist jedenfalls ziemlich vielversprechend.

Gut, geben wir es zu: Ob der neuste Teil der weltbekannten Fantasy-Reihe wirklich noch 2022 kommt, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Dass das actionreiche RPG schon einige Jahre in Arbeit ist, wissen wir allerdings und auch dass im Frühjahr das neuste Update dazu kommen sollen. Also: Man wird mal träumen dürfen, dass uns das nächste Final Fantasy für die PS5 noch in diesem Jahr beglückt. Das bringt euch in die konfliktbeladene, mittelalterliche Fantasie-Welt Valisthea, in der es offenbar überraschend düster und erwachsen zugeht. Das Reich besteht aus sechs verschiedenen Fraktionen mit zahlreichen aufkeimenden Konflikten und einer gefährlichen Krankheit, die um sich greift - dazwischen Hauptfigur Clive. Auf einem Schwert-schwingenden Rachetrip gerät er in rasante Action-Kämpfe und muss unter anderem seinen kleinen Bruder Joshua beschützen, der als sogenannter "Dominant" ein mächtiges Monsterwesen namens Phoenix beschwören kann.

Zum berühmtesten Zauberer der magischen Welt, dem Jungen, der überlebte und Voldemort trotzte, gab es schon so ziemlich alles: Spin-off-Bücher, Kinofilme, Psychotests, Kostüme, Berge von Merchandise und auch Videospiele. Zum Beispiel konnte man Harrys Abenteuer in Pixeln auf dem Game Boy oder in Lego-Version virtuell nachspielen. Mit Hogwarts Legacy könnt ihr aber zum ersten Mal mit einem eigenen Charakter in Rollenspiel-Manier aus der Muggle-Welt ausbrechen und in die Zauberschule reisen - auf PC und Konsolen . Leider gab es schon im Vorfeld Diskussionen und Umwälzungen in der Entwicklungsebene, doch wer weiß: Die Welt von Harry und Co. gibt trotzdem einiges her, um eine lebendige Rollenspiel-Welt zu zaubern (haha, ihr versteht? Zaubern!). Ob dieser RPG-Ausflug in das Universum des jungen Zauberers die Erwartung so vieler Potterheads nach Jahren der Begeisterung erfüllen und die Umstellungen im Studio abschütteln kann? Man darf skeptisch, aber auch gespannt bleiben.

Starfield

Seit der ersten Ankündigung ist Starfield eines der besonders heiß erwarteten Rollenspiele auf unserer Liste, das zudem aus dem klassischen Fantasy-Mittelalter ausbricht: In einer offenen Welt in einer fernen Galaxie erlebt ihr einen Mix aus Shooter-Action und RPG aus den Rollenspiel-erprobten Fingern von Bethesda. Ob man in Starfield allerdings so eine Art Sci-Fi-Skyrim für PC und Xbox Series erwarten darf, wird sich zeigen und könnte in Serie gehen: Wenn Starfield ein Erfolg wird, möchte das Studio offenbar eine ganze Franchise um das Weltraum-RPG bauen. Neben einer Talkshow zum Spiel und jeder Menge Concept-Art hat man noch nicht so viel vom Gameplay gesehen, trotzdem hat Starfield schon einen festen Termin: am 11. November 2022 ist es so weit und man darf gespannt sein, ob Zeitplan und Erwartungen erfüllt werden.