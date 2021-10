Die Tekken 7 Legendary Edition ist gar nicht so legendär: 7 DLC-Charaktere fehlen

Legendary Editions und andere Sammlungen sind ja meistens dafür da, dass man die Inhalte eines Spiels noch einmal komplett in einem großen Paket bekommt. So auch bei der neuen Box zu Tekken 7, die am 12. November 2021 auf den Markt kommen wird. Hier gibt es aber einen kleinen Wermutstropfen, falls ihr euch schon auf alle Figuren der Reihe gefreut habt, denn nicht alle DLC-Charaktere sind in der Legendary Edition enthalten.

Genauer gesagt wird die Legendary Edition zwar alle Standard-Charaktere, aber dafür nur acht der insgesamt 15 DLC-Charaktere enthalten. Das verrät ein offizieller Tweet von Bandai Namco. Bei den DLC-Figuren handelt es sich übrigens um Craig Marduk, Anna Williams, Kunimitsu, Julia Chang, Armor King, Lei Wulong, Zafina und Ganryu, wie die Packung der Box verrät.

Iconic characters from #TEKKEN return in a new box version of TEKKEN 7! ?



The Legendary Edition includes the base game with a roster of 36 fighters and 8 previously released DLC characters from past TEKKEN games. Available Nov 12 at select EU retailers! ? pic.twitter.com/N6SWDIVrQO — BANDAI NAMCO EUROPE ? (@BandaiNamcoEU) October 29, 2021

Bei den ausgelassenen Charakteren handelt es sich dabei offenbar um alle Crossover-Charaktere aus anderen Franchises, wie zum Beispiel Negan aus Walking Dead oder Noctis aus Final Fantasy 15, aber auch um alle, die mit den DLCs komplett neu in Tekken eingeführt wurden. Übrig bleiben nur diejenigen Charaktere, die bereits in früheren Tekken-Titeln vorgekommen sind: "Acht bereits veröffentlichte DLC-Charaktere aus früheren Tekken-Spielen", heißt es in dem Tweet.

Die Reaktionen auf den Tweet waren jedenfalls sehr gemischt, denn einige aus der Community fanden die lückenhafte Tekken-Sammlung gar nicht so legendär. Im Gegensatz zu anderen vollständigen Fighting-Game-Collections müsst ihr für alle Charaktere noch zusätzlich Geld drauflegen.

Falls ihr trotzdem Lust darauf habt, gibt es die Legendary Edition von Tekken 7 allerdings schon in zwei Wochen im Handel.