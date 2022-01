Diese neue Byleth-Figur zu Fire Emblem von Good Smile könnte sich gut in eurem Regal machen

Good Smile Company bringt eine neue Figur zur weiblichen Form von Byleth aus Fire Emblem: Three Houses auf den Markt.

In der Vergangenheit hat das Unternehmen bereits eine Reihe von Nintendo-Figuren veröffentlicht, Byleth ist der neueste Zugang im Portfolio.

Für die Fans

Die Figur ist circa 19,5cm groß, nimmt eine dynamische Pose ein und ist mit einem Schwert bewaffnet.

Von Letzterem gibt es zwei Versionen. Zum einen könnt ihr Byleth einfach das Schwert in der Hand halten lassen. Die alternative Version zeigt sie so, als hätte sie gerade das Schwert geschwungen, das eine Spur aus Feuer hinter sich herzieht.

Der Verkaufspreis der Figur liegt bei 25.000 Yen, umgerechnet entspricht das in etwa 192 Euro.

INTELLIGENT SYSTEMS presents a 1/7 scale figure of Byleth from "Fire Emblem: Three Houses"! The figure comes with two different sword parts for different display options!



Preorder: https://t.co/0dxi3iFwrl#FireEmblem #goodsmile pic.twitter.com/kxs4PbWb5F — GoodSmile_US (@GoodSmile_US) January 14, 2022

Vorbestellungen sind ab sofort möglich, allerdings nur bis zum 21. Juli 2022. Bevor ihr die Figur dann in den Händen halten oder ins Regal stellen könnt, dauert es noch ein Weilchen. Im Februar 2023 ist mit der Auslieferung zu rechnen.

Wer Interesse hat, kann sich über die Webseite beziehungsweise den Shop von Good Smile eine sichern.

Das von Intelligent Systems entwickelte Fire Emblem: Three Houses erschien am 26. Juli 2019 für die Nintendo Switch. Ihr könnt hier nachlesen, warum es das Beste seiner Art ist.