Digital Deals im Nintendo Switch eShop: Among Us, Sonic, Diablo und mehr - bis zu 75 Prozent Rabatt

Die Digital Deals im eShop der Nintendo Switch haben begonnen

Ihr könnt bis zu 75 Prozent sparen

Zahlreiche Spiele sind im Angebot

Im eShop der Nintendo Switch lässt sich aktuell wieder einiges an Geld sparen, denn die Digital Deals haben dort begonnen.

Je nach Titel spart ihr dabei bis zu 75 Prozent und insgesamt sind eine Menge Spiele mit dabei.

Zum Beispiel das beliebte Among Us, das zwar an sich schon günstig ist, aber jetzt gibt's das Spiel für 3 Euro (-30 Prozent). Jeweils 30 Prozent spart ihr außerdem bei Sonic Mania (13,99 Euro) und Divinity: Original Sin 2 (34,99 Euro).

GRIS führt euch für 6,79 Euro (-60 Prozent) in ein visuell wundervoll dargestelltes Abenteuer, nicht minder gut ist Owlboy für 13,79 Euro (-40 Prozent).

Indes ist Civilization 6 für 16,49 Euro (-67 Prozent) immer eine Runde wert, in Doom ballert ihr für 29,99 Euro (-50 Prozent) eine Menge Dämonen über den Haufen und auch in Diablo 3 für 29,99 Euro (-50 Prozent) geht's höllischen Gegnern an den Kragen.

Die BioShock Collection ist für 24,99 Euro (-50 Prozent) zu haben, Burnout Paradise Remastered für 14,99 Euro (-50 Prozent), Unravel 2 für 7,49 Euro (-75 Prozent) und Super Meat Boy für 5,19 Euro (-60 Prozent).

Weitere ausgewählte Spiele, die günstiger und einen Blick wert sind:

Mario + Rabbids: Kingdom Battle für 14,79 Euro

für 14,79 Euro Overcooked 2 für 12,49 Euro

für 12,49 Euro Rayman Legends für 9,99 Euro

für 9,99 Euro Little Nightmares für 8,99 Euro

für 8,99 Euro Child of Light für 5,99 Euro

für 5,99 Euro Blasphemous für 12,49 Euro

für 12,49 Euro Scott Pilgrim vs. The World für 11,99 Euro

für 11,99 Euro For the King für 8,49 Euro

für 8,49 Euro My Time at Portia für 7,49 Euro

für 7,49 Euro Monster Sanctuary für 14,99 Euro

für 14,99 Euro Ni No Kuni für 14,99 Euro

für 14,99 Euro Castlevania Anniversary Collection für 4,99 Euro

für 4,99 Euro Oceanhorn für 7,49 Euro

Und noch vieles, vieles mehr. Verschafft euch hier selbst einen Überblick über alle aktuellen Angebote im eShop.

Und vergesst nicht den großen Daedalic-Sale im eShop.